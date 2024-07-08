|
Gündem

Türkiye tam koordinasyon istiyor

Terörle etkin mücadele için Irak’la kurulacak ortak mekanizmada çalışmalar hızlandırıldı. Türkiye, Irak’ta terörle mücadele kapsamındaki yapılan bütün çalışmaların bu mekanizmadan koordine edilmesini istiyor. Irak tarafı ise mekanizmanın hudut güvenliğiyle sınırlı olmasından yana.

Canberk Doğan
04:00 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:37 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terörü bitirmek için Irak ile iş birliği adımlarını hızlandıran Türkiye, ‘ortak mekanizma’ tesisi için de çalışmalarını sürdürüyor. Askeri kaynaklar, ortak mekanizmanın kurulması için çalışmaların iyi yönde ilerlediğini belirtti. Mekanizma ile Türkiye’nin isteğinin terörle mücadele odaklı her şeyin kontrol edilmesi olduğunu söylerken Irak tarafının ise sadece sınır güvenliğinin ön planda olduğu bir oluşumdan yana olduğu belirtiliyor.

KÖYLERE SIZAN PKK’LILAR İLETİLDİ

Irak kuzeyi operasyon bölgelerinde PKK’nın köylere sızdığını belirten kaynaklar, durumun Iraklı muhataplara bildirildiğini söyledi. Sivilleri zorla köylerinde uzaklaştıran PKK’ya karşı adım atılması için daha önce de bu durumun Irak tarafına iletildiği söylendi.

DETAYLAR MÜZAKEREDE

Irak ve Türk yetkililerin kontrolünde olacak ‘ortak mekanizma’ için temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye’nin mekanizma için planının tamamıyla terörle mücadele odaklı her çalışmanın koordine edildiği bir yer olmasının hedeflendiğini söyledi. Böylece sınır güvenliği, terörle mücadele, diğer faaliyetler koordine edilebilecek. Irak tarafı ise mekanizmanın sadece hudut güvenliği konusunda bir ortak merkez olması ve hududa yakın bir noktada kurulması talebini iletti.

KALKINMA YOLU İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Irak tarafı ayrıca mekanizmada polis, hudut birlikleri ve çeşitli personelin bulunmasını istiyor. Mekanizma ile ilgili sürecin aynı sıra Türkiye’nin Irak’tan bölgedeki sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda beklentileri var. Kaynaklar, sivillerin kontrolü, yaşam yerlerinin denetimi konusunda bölgede Irak’tan tedbir alınmasının istendiğini söyledi. Irak’ın PKK’yı yasaklı örgüt olarak kabul etmesinin de Irak için çok önemli bir adım olduğunu belirten kaynaklar, Irak’ın da artık terörü kendi problemi olarak gördüğünü ve Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için terörün ortadan kaldırılmasının farkına vardığını belirtti. Proje için güveliğin en önemli faktör olarak görülmesi nedeniyle terörün temizlenmesi için kıskacın artması bekleniyor.

5 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyinde ise 3 PKK’lı terörist etksiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.



#Terör
#Irak
#Türk Silahlı Kuvvetleri
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ankara ilk evim arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?