Türkiye tam koordinasyon istiyor

Terörü bitirmek için Irak ile iş birliği adımlarını hızlandıran Türkiye, ‘ortak mekanizma’ tesisi için de çalışmalarını sürdürüyor. Askeri kaynaklar, ortak mekanizmanın kurulması için çalışmaların iyi yönde ilerlediğini belirtti. Mekanizma ile Türkiye’nin isteğinin terörle mücadele odaklı her şeyin kontrol edilmesi olduğunu söylerken Irak tarafının ise sadece sınır güvenliğinin ön planda olduğu bir oluşumdan yana olduğu belirtiliyor.

KÖYLERE SIZAN PKK’LILAR İLETİLDİ

Irak kuzeyi operasyon bölgelerinde PKK’nın köylere sızdığını belirten kaynaklar, durumun Iraklı muhataplara bildirildiğini söyledi. Sivilleri zorla köylerinde uzaklaştıran PKK’ya karşı adım atılması için daha önce de bu durumun Irak tarafına iletildiği söylendi.

DETAYLAR MÜZAKEREDE

Irak ve Türk yetkililerin kontrolünde olacak ‘ortak mekanizma’ için temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye’nin mekanizma için planının tamamıyla terörle mücadele odaklı her çalışmanın koordine edildiği bir yer olmasının hedeflendiğini söyledi. Böylece sınır güvenliği, terörle mücadele, diğer faaliyetler koordine edilebilecek. Irak tarafı ise mekanizmanın sadece hudut güvenliği konusunda bir ortak merkez olması ve hududa yakın bir noktada kurulması talebini iletti.

KALKINMA YOLU İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Irak tarafı ayrıca mekanizmada polis, hudut birlikleri ve çeşitli personelin bulunmasını istiyor. Mekanizma ile ilgili sürecin aynı sıra Türkiye’nin Irak’tan bölgedeki sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda beklentileri var. Kaynaklar, sivillerin kontrolü, yaşam yerlerinin denetimi konusunda bölgede Irak’tan tedbir alınmasının istendiğini söyledi. Irak’ın PKK’yı yasaklı örgüt olarak kabul etmesinin de Irak için çok önemli bir adım olduğunu belirten kaynaklar, Irak’ın da artık terörü kendi problemi olarak gördüğünü ve Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için terörün ortadan kaldırılmasının farkına vardığını belirtti. Proje için güveliğin en önemli faktör olarak görülmesi nedeniyle terörün temizlenmesi için kıskacın artması bekleniyor.

5 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyinde ise 3 PKK’lı terörist etksiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.







