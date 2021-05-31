Türkiye ve Yunanistan arasında Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıdan öne çıkan açıklamalar şöyle:

25 MADDEDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

"Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.

ÖN KOŞULSUZ DİYALOG

Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız."

AŞI OLAN SEYAHAT EDEBİLECEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da "Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı. Program listesi üzerinde anlaşma sağladık. Negatif olan ve aşı yaptıran iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek" açıklamasında bulundu.

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