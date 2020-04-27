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Gündem Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Ali Erbaş insanoğlunu doğru yola davet etmiştir
POLİTİKA

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: Dr. Erbaş insanoğlunu doğru yola davet etmiştir

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: Ali Erbaş insanoğlunu doğru yola davet etmiştir

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde, bir din adamının en tabi/tabii görevi olan İslam dininin emir ve yasakları hakkında uyarılarda bulunmuş, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak çağlar ötesinden seslenildiği gibi insanoğlunu doğru yola davet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Cuma hutbesindeki açıklamaları sonrası sosyal medya tarafından linç edilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında açıklamada bulundu.

Bıyıklı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş’ın irad ettiği hutbeden sonra ülkemizdeki bazı şer odaklarının göstermiş olduğu tepkiyi kaygıyla izliyoruz. Kaygımızın sebebi çirkinliğin ve çirkefliğin sesinin hakikatin sesini bastırmaya çalışmasındandır. Her yanı iyilik ve güzellikle mayalanmış bu topraklarda hayâsızlığın hadsizliği bizi ürkütmektedir.

Ortada bu ülkenin bütün değerlerine düşman örgütlü bir kötülük vardır. Beslendikleri fonların hakkını verme çabasıyla memleketin hayrına olan her şeye açıktan düşmanlık etmeyi meslek haline getirdiklerini açıkça görüyoruz. Malum kötülük şebekesi farklı zamanlarda faklı kılıklarla karşımıza çıkmaktadır. Bazen avukat bazen doktor bazen gazeteci ve sanatçı kılıfının ardından gürültü çıkarsalar da görüntü ortadır. Görüntüde açık hainlik düşmanlık vardır. Türk milleti tarih boyunca kendisine kırmızı çizgi olarak belirlediği dinine diyanetine devletine her zaman sahip çıkmıştır. Bundan sonra da aynı azim ve inançla değerlerini muhafaza etmeye devam edecektir. Barolarda hâkimiyetini kurmuş Türkiye düşmanı yapıların kirli oyunlarına aziz milletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecektir.

Dünya genelinde güçlü bir lobiye sahip olan sapkınların projeleri bereket yurdu memleketimizde tutmayacak kimliğine ve kültürüne her şart altında sahip çıkan halkımız bu ahlaksız oyunlara müsaade etmeyecektir.

Ahlaksızların cesareti çoğu zaman erdemli insanların sükûtundan dolayıdır. Bundan sonra sapkınlığı meşru göstermeye yönelik kirli propagandalara karşı sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isteriz. Türkiye sapık düşünceli barolardan din ve diyanet düşmanı terör destekçisi derneklerden daha büyüktür.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak ahlaksız yapılara karşı Diyanet İşleri Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor sayın başkanımızın eşcinselliği lanetleyen tarihi konuşmasına imzamızı atıyoruz."

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