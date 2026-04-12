Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

13:1312/04/2026, Pazar
AA
Sınav sonuçları, 7 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınav sonuçları, 7 Mayıs'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) gerçekleştirildi.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/1, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanıldı.

Toplam 9 bin 513 adayın başvurduğu ve Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde yapıldı.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 sorunun yer aldığı sınavda, adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak ve yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerliliği olacak.



