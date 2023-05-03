Türkiye’de bir ilk: Alkü’ye Ges Kampüs kuruluyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ülkemizde üniversitelerarasında Türkiye’de yenilenebilir enerjide altın çağı başlatmak ve öncü bir rolü üstlenmek için düğmeye bastı. Türkiye’de ilk kez bir üniversite, yerleşkesinin tamamına Güneş Enerji Santrali kuruyor. Üniversitenin çatı ve otopark üstlerine kurulacak ve 90 bin metrekare alanı kapsayacak GES projesi sayesinde ALKÜ, yerleşkelerinin bütün elektrik ihtiyacı karşılayacak. Proje tamamlandığında ALKÜ, 47 milyon Türk lirası enerjiden tasarruf sağlayacak.

Rektör Kalan: “Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz”

Bu kapsamda ALKÜ, Kestel Yerleşkesine yapılması planlanan Kamu Binalarında Enerji Performansına Dayalı Proje Kapsamında Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kurulması İşi sözleşme imzalama töreni düzenledi. Törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Genel Sekreter Alper Özyürek, Endüstriyel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tarhan ve Volta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çevik katıldı. İmza töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Rektör Kalan, “Türkiye Yüzyılı” temasıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bizler için ve ülkemiz açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılına yakışır çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yerleşkenin bütün elektrik ihtiyacı Ges’ten karşılanacak

Gelecek nesillere örnek teşkil edecek önemli bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Kalan, “Özellikle Antalya ve Alanya GES enerjisi üretme noktasında Türkiye’nin Başkenti olabilecek potansiyeli bulunuyor.” dedi. Yenilebilir enerji kaynakları noktasında ALKÜ’nün öncü bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Kalan, “ALKÜ, GES’in öneminin Türkiye’de yeni fark edilmeye başlandığı zamanlarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 2019 yılında Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin çatısına ilk Güneş Enerji Santralini kurmayı başarmış bir üniversitedir. Dolayısıyla bu konuda naçizane bir tecrübemiz bulunuyor.” diye konuştu.

Alkü, Ges’te Üniversiteler içinde bir ilk gerçekleştiriyor

Sekiz yaşında bir üniversite olarak ülkemizde yükseköğretim sisteminin önemli paydaşlarıyla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerine değinen Rektör Kalan, “Üniversiteler içinde böyle bir projeyi gerçekleştirebilen tek üniversite ALKÜ’dür. Proje tamamlandığında Üniversitemiz Kestel, Konaklı, Gazipaşa ve Akseki Yerleşkelerinin enerji ihtiyacını Türkiye’de GES ile karşılayan ilk üniversite yine ALKÜ olacak. Bu yöntem ile Karayolları Genel Müdürlüğünden sonra kamu kurumları içinde bu projeyi uygulayabilen ikinci kamu kurumu yine ALKÜ’dür. Türkiye’de yerleşkesindeki çatı ve otoparklarının üstünü GES’e dönüştürebilen ve Kampüs GES’i hayata geçiren tek üniversite ALKÜ’dür. Bu adımla birlikte bundan sonraki süreçte çok daha büyük tecrübeli üniversitelerimize mentörlük hizmeti de vereceğiz. Bizim ilk kez açtığımız patikada bizden sonra bizim yolumuzu takip edecek diğer yükseköğretim kurumları da sürdürülebilir enerji kaynağı GES’i önemli bir alternatif olarak kendi kampüslerinde uygulayacaklardır. İnşallah bizden sonra da birçok üniversite ve kamu kurumları da bu iş birliğini örnek alacaktır ve onlar da bu yolda yürüyerek GES’i kendi üretim alanlarında hayata geçirecektir.” şeklinde konuştu.

2 milyon 100 bin kilowat elektrik üretilecek

Endüstriyel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tarhan, ALKÜ’nün Türkiye’de yeni bir üniversite olmasına rağmen yenilenebilir enerjiye verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Kurulacak GES projesiyle yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üreteceğini söyleyen Başkan Tarhan, “Üretilen bu elektriğin üniversitemize büyük katkısı olacak.” dedi.

“Türkiye’nin gücüne güç katıyoruz”

ALKÜ’ye kurulacak GES projesinin firma tarafından gurur verici olduğunu söyleyen Volta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çevik, “Yenilenebilir enerji Türkiye’ye geç gelmiş olsa da ülkemizin şu anki kurulu gücü 9.2 gigawatt oldu. Biz de 1.1658 kilowatt saat gücünde güneş enerji santrali kazandırarak Türkiye’nin elektrik gücüne güç kattığımız düşünüyoruz. Üniversitemize sadece GES kurmanın yanında elimizden geldiği kadar bilgileri öğrencilere aktararak güzel bir proje ortaya çıkarmak istiyoruz. Projemiz hayırlı olsun. Bu sene içinde enerji üretmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Son teknoloji güneş panelleri kullanılacak”

Projede yerli ve milli ürünlerin kullanıldığını belirten Çevik, “Endüstriyel Enerji ve Volta Enerji olarak elimizden geldiği kadar bu santrale katkı vermeye çalışacağız. Yeni tip güneş enerji paneli kullanmayı planlıyoruz. Dünyadaki en üst sekmen olan panelleri kullanacağız. Panellerimiz yüzde yüz yerli kendi üretimimizdir. GES projelerinde üretilen elektriğin üretildiği yerde tüketilmesi en doğru tercih oluyor. Burada üretilen elektriğin burada tüketilmesinde enerji kaybı da olmuyor. Burada devletimize de ciddi anlamda desteğimiz oluyor. GES üretildiği yerde üretilmesi gereken bir enerjidir. Yapımına uygun ilk kamu kurumu da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olacak. Enerjili ve güneşli günler bizi bekliyor.” dedi.







