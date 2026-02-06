Türkiye’de elektrik tüketimi 1 milyon megavatsaat sınırını aştı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 58 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 699 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 23 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 432 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 632 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.







