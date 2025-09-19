Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeni Şafak
10:5819/09/2025, Cuma
AA
Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 40 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 529 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 427 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 996 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 40 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 826 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 152 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



#üretim
#tüketim
#elektrik
