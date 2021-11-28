Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Savunma alanında, SİHA ve İHA’larla terörle mücadelede, Azerbaycan ve Libya’da elde edilen başarılar göz doldurdu.

Türk İHA’ların başarısı dünyada da adından söz ettiriyor. Bu başarı, Türkiye’de İHA ve drone teknolojisine olan ilgiyi de hayli arttırdı. Savunma sanayii dışında hobi ve eğlence amaçlı drone kullanımında ciddi artış gözlendi. Geçmiş yıllarda 10 binler ile ifade edilen İHA pilotu lisans sahibi kişi sayısı ilk kez bu yıl yarım milyonu aştı.

567 BİN İHA PİLOTU VAR

Her geçen gün popülerliği artan insansız hava araçlarına ilişkin son verilere göre bu yılın eylül ayı itibarıyla drone pilot sayısı 567 bin 65, kayıtlı drone sayısı ise 55 bin 725’e yükseldi. Bu dronelar hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor.

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2016 yılında 500 gramdan 25 kiloya kadar olan insansız hava araçları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulmuştu. Daha önce de drone kayıt sistemi yazılımı yenilenmişti. İnsansız hava aracı tescil başvurusu hizmetinin e-devlet kapısına alınma çalışması da tamamlandı. Droneların elektronik ortamda anlık takibinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Savunma sanayii dışında hobi ve eğlence amaçlı drone kullanımında ciddi artış gözlendi.

İZİNSİZ UÇUŞA CEZA

Drone talimatına göre, kayıtlı insansız hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre olarak biliniyor. Droneların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İzinsiz uçurulan araçların yakalanması halinde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

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FOTOĞRAF 8 Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesinde ailesi ile yaşayan Bilişim Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Rafet Okur, insan taşıyabilen dron tasarladı. Uzaktan eğitim aldığı dönemde boş vaktini değerlendiren Okur, ailesinin desteği ile 'Rafeat x' ismini verdiği projeyi hazırlayarak maketini yaptı ardından prototipini yapmak için harekete geçti. Okur'un sadece iskeletinin bir kısmını yapabildiği prototip maddi imkansızlık nedeniyle yarım kaldı. Genç mucit, dronunu tamamlamak için yardım bekliyor. Dron yapmaya karar vermeden önce arkadaşlarına projesinden bahsettiğini anlatan Okur, Arkadaşlarıma böyle bir fikrimin olduğunu söyledim. İlk başta beni kimse ciddiye almadı. Babama sordum. Babam her zaman büyük destekçim oldu. Buraya kadar maketini yapabildik. Maddi durumumuz el vermedi. Çünkü motorları pahalı. Yazılım sistemi bana ait ama içine bazı ana kart, entegreler lazım. Dron geleceğin ulaşım aracı. Normal bir araba nasıl binilip gidiliyorsa bu da aynı. Aynı konfor ve özelliklere sahip. Dronum insan taşıyan bir dron olacak. Şimdilik sadece iskeletini yaptım. Motorları filan yurt dışından geleceği için maddiyatımız yeterli değil. Cumhurbaşkanımızdan, büyüklerimizden, bakanlarımızdan yardım ve desteklerini bekliyorum. Bu dron insanlar tarafından ulaşım aracı olarak da kullanılacak. Şu anki yapacağım dron, 120 kilogram kapasiteye sahip, elektriği güneş enerjisinden alıyor. Uzun mesafeli yol katetmemizi sağlıyor. Saatte 100 ile 120 kilometre hız yapabiliyor. Normal insan kullanımı da var, otomatik pilot da var. Yapay zeka teknolojisi de var. Uydu frekansları ile çalışmadığı için radarlara yakalanmıyor. Kendi jammer sistemi var. Kendi yaydığı radar sayesinde diğer radarları bozuyor. Bunda yakalanmamayı ön planda tutuyoruz. Savunma sanayisinde de kullanılabilir bu radara yakalanmama özelliği sayesinde. Çünkü hava savunma sistemlerini delip geçiyor dedi. Oğlu ile gurur duyduğunu dile getiren Cüneyt Okur ise Çocukluğundan itibaren hep böyle uçak yazılımları, devlete faydalı şeyler için mücadele etti. Meyvelerini de almaya başladık. Çünkü çok başarılı bu konuda. Birçok projesi var ama bizim için önemli olan dron projesiydi. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama tarımla geçindiğimiz için bizim mahsulümüz yaz döneminde oluyor. Kış aylarında sürekli para bulma şansımız olmuyor. Yazın yardımcı oluyorum ama kışın olamıyorum. Yetkililer yardımcı olursa çok sevinirim. Bizim çocuklarımız akıllı çocuklar. Bu ülkeye faydalı insanlar olsunlar. Para hiçbir şey ama bu ülkeye faydalı, itibarlı bir insan olursa ülkenin kalkınmasında yardımcı olursa mutlu olurum diye konuştu. 17 yaşındaki liseli öğrenci insan taşıyabilen drone yaptı: Saatte 120 km hız yapabiliyor Tokat'ta yaşayan lise öğrencisi Osman Rafet Okur (17), insan taşıyabilen dron tasarladı. 'Rafeat x' ismini verdiği projenin önce maketini oluşturan Okur, dronun prototipini yapmak için de harekete geçti. Şimdilik sadece iskeletini yapabilen genç mucit, dronunu tamamlamak için destek bekliyor. BiP'te paylaş

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UÇUŞLAR NERELERDE YASAK?

Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, meskûn mahal, kalabalık yerler, askeri bölge, havalimanı gibi yerlerde drone kullanılması için izin alınması gerekiyor. Mevzuatta yer alan uçuşa yasaklı bölgeler haricinde mülteci kampları ve çevresi, lojmanlar, valilik ve kaymakamlık binaları ile adliye binaları etrafında uçuş yapılmasının da yasak olduğu daha öncesinde birçok valilik genelgesiyle duyurulmuştu.