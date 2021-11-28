Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.
Savunma alanında, SİHA ve İHA’larla terörle mücadelede, Azerbaycan ve Libya’da elde edilen başarılar göz doldurdu.
Türk İHA’ların başarısı dünyada da adından söz ettiriyor. Bu başarı, Türkiye’de İHA ve drone teknolojisine olan ilgiyi de hayli arttırdı. Savunma sanayii dışında hobi ve eğlence amaçlı drone kullanımında ciddi artış gözlendi. Geçmiş yıllarda 10 binler ile ifade edilen İHA pilotu lisans sahibi kişi sayısı ilk kez bu yıl yarım milyonu aştı.
567 BİN İHA PİLOTU VAR
Her geçen gün popülerliği artan insansız hava araçlarına ilişkin son verilere göre bu yılın eylül ayı itibarıyla drone pilot sayısı 567 bin 65, kayıtlı drone sayısı ise 55 bin 725’e yükseldi. Bu dronelar hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor.
REKLAM
2016 yılında 500 gramdan 25 kiloya kadar olan insansız hava araçları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulmuştu. Daha önce de drone kayıt sistemi yazılımı yenilenmişti. İnsansız hava aracı tescil başvurusu hizmetinin e-devlet kapısına alınma çalışması da tamamlandı. Droneların elektronik ortamda anlık takibinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İZİNSİZ UÇUŞA CEZA
Drone talimatına göre, kayıtlı insansız hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre olarak biliniyor. Droneların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İzinsiz uçurulan araçların yakalanması halinde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.
Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, meskûn mahal, kalabalık yerler, askeri bölge, havalimanı gibi yerlerde drone kullanılması için izin alınması gerekiyor. Mevzuatta yer alan uçuşa yasaklı bölgeler haricinde mülteci kampları ve çevresi, lojmanlar, valilik ve kaymakamlık binaları ile adliye binaları etrafında uçuş yapılmasının da yasak olduğu daha öncesinde birçok valilik genelgesiyle duyurulmuştu.