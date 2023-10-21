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Türkiye'den 20 uzman doktor Gazze'ye gidiyor: İhtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin tespitini yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'ye yardım kapsamında Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın Mısır'a hareket edeceğini duyurarak, ''Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak'' ifadeleri kullanıldı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sabah saatlerinde 20 kişilik uzman ekip, Gazze'ye yardım amacıyla, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek olan Cumhurbaşkanlığı uçağına bindi.

Muhammed Emre Kömürcü
23:52 . 21/10/2023 samedi
Yeni Şafak
Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurguladı.

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurguladı.

Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.


Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."


Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.


Ekip Cumhurbaşkanlığı uçağına bindi


Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.


Bakan Fidan'dan Kahire'deki 'Gazze' zirvesinde önemli açıklamalar: Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz
Bakan Fidan'dan Kahire'deki 'Gazze' zirvesinde önemli açıklamalar: Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi; "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Fidan "İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Masum insanların katledilmesini izleyemeyiz. Sivillere yönelik saldırılar derhal durmalı. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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