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Türkiye'den Abbas yönetimine uyarı

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Uygur Türkleri hakkında tepki çeken sözleri gündeme geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem, Abbas yönetimine gereğinin iletildiğini belirtti.

16:39 . 22/06/2023 Perşembe
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Mahmud Abbas - Şi Cinping.

Mahmud Abbas - Şi Cinping.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanması gündemiyle, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplandı. 23 kanun teklifinin kabul edildiği komisyonda, Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas
'ın, resmi ziyaretler için bulunduğu Çin'de Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Dışişleri bakan yardımcısı: Gereğini ilettik

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmalar Filistin politikamızla son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız." dedi.

Filistin'le ilgili anlaşma gündemden çıkarıldı

Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran’daki Çin ziyaretinde, “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin’e inandı” açıklamasını yapmıştı.



#TBMM Dışişleri Komisyonu
#Mahmud Abbas
#Çin
#Uygur
#Yasin Ekrem
27 dakika önce
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