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POLİTİKA

Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in, 'Barış Gücü' nün görev süresini uzatmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 sayılı kararla 6 ay daha uzatmıştır. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz'' denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Birleşmiş Milletlere Barış Gücü tepkisi
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 (2022) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın sözkonusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Sözkonusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır.

Güvenlik Konseyi’nin bir yandan Ada’daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan elli yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC makamlarının Maraş’ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu Ada’daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz.

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