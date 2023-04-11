Türkiye'nin Amiral Gemisi: TCG Anadolu oyunu değiştirecek

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Erdoğan, Tuzla Sedef Tersanesi’nde düzenlenen TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni’nde konuştu. TCG Anadolu gemisinin inşasına 2016 yılı Nisan ayında başlandığını anımsatan Erdoğan, “Aradan geçen 7 yılın sonunda TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Rabb’im bu gururumuzu

daim kılsın.” diye konuştu.

Erdoğan tören sonrası, “TCG Anadolu” da incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte geminin kaptan köşküne geçti.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN LİDERİ

Ülkenin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’nun hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Tabii bu bizim için yeterli değil. İnşallah şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamamını inşallah inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz ve bunu da başaracağız. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı’nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor; Mavi Vatan’a kazandıracağımız MİLGEM istif sınıfı 3 yeni fırkateynimizin sac kesimini de bugün gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, üç yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesim törenine katıldı.

TCG ANADOLU DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu’nun inşasında emeği geçen ve fırkateynlerin inşasında görev alacak herkese teşekkür ederek, “Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip” dedi.

UÇAK GEMİMİZİ YAPACAĞIZ

Erdoğan, “TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübeler bize yerli ve milliliği daha fazla olan, daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırma imkanı sağlıyor. Amfibi hücum gemimizin hizmete alınışıyla beraber milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BÜTÇEMİZ 75 MİLYAR DOLAR

İhale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçesini 75 milyar dolara yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, “Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır. Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii. En ileri teknolojik seviyede geliştirdiğimiz SİDA’larımız, tıpkı SİHA’larımız gibi dünyada gıptayla takip edilmeye başlandı” dedi.

TB3, Kızılelma ve Hürkuş’a ev sahipliği yapacak

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın “ilk SİHA gemisi” olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Bayraktar KIZILELMA ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı da gemiye iniş kalkış yapabilecek. TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Sirkeci’de ziyarete açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin Sirkeci’de vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi. Erdoğan, “TCG Anadolu’yu buradan Sirkeci’ye çekeceğiz ve Sirkeci’de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu ile gururlanma imkanını halkımıza verelim” dedi.

Muharebe tarihinde devrim olacak

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3 ve Kızıl Elma’nın da yer aldığı gemide açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Ülkem adına büyük gurur duydum. TB3, 2024’te gemide çalışmaya başlayacak. Kızıl Elma test uçuşları devam ediyor. O da 2025’te inşallah gemide görev yapmaya başlayacak. Tarihi bir ana şahit olduk. Mavi Vatan’ın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Bu hava araçları TCG Anadolu Gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar” dedi.

Yüzen ordu

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. 1.223 personel, 41 SİHA ve helikopter, 94 zırhlı araç taşıyabiliyor. İçindeki havuza 4 çıkarma gemisi giriyor.











