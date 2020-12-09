Türkiye’nin başarı grafiği yükseliyor

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019’un sonuçlarını açıkladı. Türkiye, her iki alanda da hem başarı puanını hem de sıralamasını artırarak ilk kez TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıktı.

Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Performanstaki iyileşme, Türkiye’nin tüm bölgelerine yayıldı. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015’te gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yolculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici. Ancak ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı, diye baktığımızda birkaç ana başlıktan söz edilebilir.” diyerek şunları aktardı:

5 BAŞLIK BAŞARI GETİRDİ

Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA’nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arasında sayılabilir” “Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız” diyen Selçuk, “Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, soru destek paketleri, bu sürecin destekçisi olacak. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk on içerisinde yer almaktır” dedi.

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TIMSS 2019 verileri şöyle: