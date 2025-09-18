Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis
Türkiye’nin en küçük ilçesinde sadece bin 11 kişi yaşıyor: Tek bir talepleri var

Türkiye’nin en küçük ilçesinde sadece bin 11 kişi yaşıyor: Tek bir talepleri var

12:1218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Polateli ilçesi
Polateli ilçesi

Türkiye’nin en küçük ilçesi Polateli’de yalnızca bir fırın ve bir berber faaliyet gösteriyor. İlçe sakinleri ise modern bir hastane kurulması için yetkililerden adım atılmasını talep ediyor.

Toplam bin 11 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en küçük ilçesi olan
Kilis
’in
Polateli
ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, küçük ilçede yaşamanın avantajları kadar dezavantajlarını yaşıyor. Samimiyetin hakim olduğu ilçede tek fırın ve berber hizmet verirken halkının en büyük talebi ise modern bir hastane yapılması.


"Her yere yürüyerek gidebiliyorsun"


İlçede tek berber olan Kerem Aytekin, "Burada yaşamak kolay ama küçük bir ilçe olduğu için kendi aracın yoksa merkeze ulaşım zor. İlçe içinde ise her yere yürüyerek gidebiliyorsun. Resmi kurum olarak kaymakamlık, belediyemiz, emniyetimiz, jandarma karakolumuz ve haftada iki gün hizmet veren postanemiz var. Dükkanıma çevre köylerden de gelen oluyor. İyi kötü geçinip gidiyoruz" dedi.


"İş az ama biz aza kanaat ediyoruz"


Polateli’de tek fırıncı olan Şevket Yavuz ise ilçede işlerin az olduğunu belirterek, "Mesleği 40 yıldır yapıyorum. Burada 6 yıldır mücadele ediyoruz. Küçük olmasına rağmen iş az ama biz aza kanaat ediyoruz. Az olsun öz olsun diyoruz. Amacımız halka hizmet sunmak, para kazanıp bir şeyler sahip olmak değil" ifadelerini kullandı.



İlçe halkının talebi modern bir hastane


İlçe halkı ise özellikle sağlık konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek modern bir hastane talebinde bulundu. Hastane bulunmamasının kendilerini çok zorladığını söyleyen 80 yaşındaki Beyaz Oğuztürk, "Hastane istiyorum, buranın iyi olmasını istiyorum. Hastane olması gerekiyor" diye konuştu.


#Polateli
#Kilis
#nüfus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2026 ocak ayında ne kadar zam yapılacak?