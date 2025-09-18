Yeni Şafak
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kural hatası mı yapıldı? Maç tekrar edilecek mi?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kural hatası mı yapıldı? Maç tekrar edilecek mi?

Haber Merkezi
11:5818/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, karşılaşmaya maçın hakemleri damga vurdu. Ayrıca Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı da iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu.

Maçın hakemi Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak en çok tartışılan isimler oldu.

Ayrıca Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı da iddia edildi.

61. dakikada Cihan Aydın faul düdüğü çalarken, oyunu devam ettirdi ve Fenerbahçe bir pozisyon yakaladı.

Bu pozisyonda Aydın'ın düdüğü çaldığı ve daha sonra oyunu devam ettirdiği düşüncesiyle kural hatası yapıldığı iddia edildi.

Eski hakem Bünyamin Gezer konuyla ilgili, hakemin düdüğü çalmadığını ve herhangi bir kural hatası olmadığını açıkladı. 

