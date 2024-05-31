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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza yaptı

Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

15:33 - 31/05/2024 Cuma
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Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı korkuttu.


TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.


Kazada, otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.



Ekipler sevk edildi


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Durumu iyi


Alper Gezeravcı ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#Alper Gezeravcı
#kaza
#Kocaeli
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