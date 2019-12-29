Türkiye’nin insani diplomasi karnesi

Özellikle insani diplomasi alanında önemli bir aktör olan Türkiye, 2019 yılında da yürüttüğü insani diplomasi ile mazlumların sesi oldu. Türkiye’nin 2019 yılında yürüttüğü insani diplomasi şöyle:

KIRMIZI AĞ İLE ORTAK ÇÖZÜM

2019’un Ocak ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş toplantısı yapıldı. İİT bölgesindeki 50’ye yakın ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneğinin katılımıyla “Kırmızı Ağ” kurulması kararı alındı. Bu ağ sayesinde söz konusu ülkeler kendi aralarındaki iş birliği ve bilgi alışverişini artıracak.

SURİYE TOPLANTISI YAPILDI

İnsani diplomasi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Soçi’de yapılan Suriye konulu 3’lü zirveye katıldı. 5’inci Türkiye-Rusya-İran 3’lü zirvesi Astana Platformu çerçevesinde Ankara’da yapıldı. Toplantıda, Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına vurgu yapıldı.

BM’DE MAZLUMLARIN SESİ

Erdoğan, Eylül ayında yapılan BM toplantısında yine mazlumların sesi oldu. Erdoğan, BM 74’üncü Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Suriye, Filistin, Rohingya ve Keşmir başta olmak üzere birçok konuda dünya mazlumlarının hür sesi oldu.