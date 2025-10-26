Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor” dedi. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda yaptığı konuşmada, sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost düşman fark etmeksizin bugün herkesin kabul ettiğini vurguladı ve “Bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar. Suriye’den Gazze’ye, Körfez’den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor” şeklinde konuştu.

TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasıyla, demokrasiyle, savunma sanayiiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü dile getirdi. Erdoğan şöyle devam etti: “Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız. Karşılaştığımız direnç, en fazla süreyi biraz uzatır ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemez.”

TÜRKİYE’Yİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTTUK

Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin, kökünden sarsıldığı sancılı dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Sıcak çatışma ve savaşlar çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye’yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Hatırlayın. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynanıyor. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. ‘Türkiye, Batı ittifakında uzaklaşıyor.’ dediler. ‘Türkiye’nin ekseni Doğu’ya kayıyor.’ dediler. ‘Türkiye oyun dışına itiliyor.’ dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk. Bölgemizde yaşananları işte sizler de görüyorsunuz.”

SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE MENZİLE YÜRÜYORUZ

“Türkiye Yüzyılı”na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkeyi kurtarmanın bulunduğunun altını çizen Erdoğan, şunları belirtti: “Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip, hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.”

GAYEMİZ BELLİ, NİYETİMİZ SARİH

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların, süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah’ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun, aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Bizim gayemiz belli, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce ‘Terörsüz Türkiye’yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.”

YÖNÜMÜZÜ MİLLET BELİRLİYOR

Erdoğan, bu toplantılardan aldıkları geri dönüşler ve vatandaşlardan gelen verilerle gelecek döneme ilişkin yol haritalarına şeklini verdiklerini söyledi. Bir şeyi özellikle ifade etmek istediğine dikkat çeken Erdoğan, “AK Parti, yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir. AK Parti’ye cesaret veren, milletimizin çelikten iradesidir, duasıdır, desteğidir, refikliğidir. Elde ettiğimiz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır, yetim ve öksüzlerin payı vardır. Allah için koşturan kardeşlerimizin fedakarlığı vardır, yüreği bu ülke için çarpan milyonlarca kardeşimizin alın teri vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir. Bu ocak, basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. Rahve Ovası’ndaki akıncı ruh, kutlu fethi gerçekleştiren iman ve inanç işte buradadır. 2053’ü, 2071’i hedefleyenler, mevzi kazanımlara değil, uzun soluklu ve inşallah kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların, bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNKÜ KADAR AZİMLİYİZ

Erdoğan, kalbinde, ruhunda, zihninde, milletin rehberliği konusunda en küçük tereddüt yaşayanların bu harekete ayak uyduramadıklarını dile getirerek, “Bakınız iddiayla söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. AK Parti, Türkiye’de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır. Elhamdülillah, bu vefakar teşkilatta yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız, ilk günkü kadar coşkuluyuz. Ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz. Birlik, beraberlik içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde kendimizi daima yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek, varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek ‘Durmak yok, yola devam.’ diyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’li belediyeler ibretlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstikametini milletin çizdiği eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. İstişare mekanizmasını, efradını cami ağyarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik. Tabii CHP’li belediyelerde işimiz biraz daha zor. Şikayet listemiz biraz daha uzundu. CHP’li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretlikti” dedi.

Muhterisler semtimize uğrayamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye’nin geleceğini nasıl inşa edebilirim?” diyenlerin bu çatının altında olduğuna işaret ederek, bugüne kadar ne yaptılarsa millet için yaptıklarını anlattı. “Halk için halka rağmen” diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtlerine uğratmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, milletin rotasından başka merciler edinenlerin bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadığını belirtti.















