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Türkiye’siz güvenlik mümkün değil

Türkiye’siz güvenlik mümkün değil

Canberk Doğan
04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İgli Hasani ile Hakan Fidan.
İgli Hasani ile Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmeler kapsamında diplomasi trafiğine devam ediyor.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin “Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna” konulu bir toplantıda bir araya gelebileceğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: “Bir taraftan Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda, Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye’yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımını çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda altı çizilmesi gereken başka bir husus.”

UAD'YE DOSYA SUNUYORUZ

BM Genel Kurulu’nun Aralık 2024’te bir karar aldığını söyleyen Fidan, bu kararda, ‘İsrail’in BM ajanslarına dönük yükümlülükleri nelerdir’ konusunda Uluslararası Adalet Divanı’ndan (UAD) görüş istediğini hatırlattı. “Biz Türkiye olarak bu kararı desteklemiştik. UAD üye ülkelerden görüşlerini sunmalarını istedi. Biz de Türkiye olarak bu konuda bir dosya hazırladık. Bugün (dün) bu dosyayı Lahey’de UAD’a sunuyoruz” diyen Fidan, şunları kaydetti: “Dosyamızda İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinden örnekler veriyoruz. İnsani yardımların engellenmesinin ve BM tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu açıklıyoruz. İsrail’in işlediği suçların takipçisi olmaya ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

Fidan ayrıca “FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk’tan daha kuvvetli destek ve somut adımlar beklediğimizi tekrar vurguladık” diye konuştu.



#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Politika

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