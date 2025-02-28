Türkiye’siz güvenlik mümkün değil

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin “Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna” konulu bir toplantıda bir araya gelebileceğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: “Bir taraftan Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda, Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye’yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımını çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda altı çizilmesi gereken başka bir husus.”