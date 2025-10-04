Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: Sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınacak

- İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü. Aktivistlerin, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınacak.
Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalı bulunan toplam 137 kişi THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.
Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar, otobüslerin içeri girdiği sırada tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.
'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki sağlık muayenelerinin ardından ifade alma işlemlerinin 11 savcı tarafından yapılacağını bildirdi.
Açıklamada, İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Ne olmuştu?
İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.