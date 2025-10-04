Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: Sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınacak

Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: Sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınacak

20:264/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirildi.
Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirildi.

- İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü. Aktivistlerin, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınacak.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalı bulunan toplam 137 kişi THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.

Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirildi.

Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar, otobüslerin içeri girdiği sırada tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Aktivistlerin ifadeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilen 10 savcı tarafından alınacak.
Suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle Türk vatandaşı olmayan aktivistler de isterlerse ifade verebilecek.

'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki sağlık muayenelerinin ardından ifade alma işlemlerinin 11 savcı tarafından yapılacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlar ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler, şehrimize inmeleri akabinde sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması amacıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmişlerdir. Mağdurların muayene işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen 11 savcı tarafından Adli Tıp Kurumu'nda bizzat ifade alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.




#Adli TIp Kurumu
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı