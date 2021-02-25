Gündem Türkiyeye girmeye çalışan DEAŞlı terörist yakalandı
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Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" denildi.

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Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!' denildi.


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