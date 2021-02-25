Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!' denildi.