​Türkiye’ye verdiğiniz sözü tutun

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Dr. Nasır Hariri, bölgedeki son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun ortak operasyonları sonucu cephedeki durumun çok iyi olduğunu kaydeden Hariri, rejim ve müttefiklerinin ateşkesi bozan saldırılarının sürdüğünü, Esed’in siyasi çözümü engellediğini, anayasa çalışmalarını bozmaya çalıştığını söyledi.

PKK AJANDASI MİLLİ DEĞİL

Anayasa çalışmalarına PKK’nın dahil edilmesi için başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin baskı yaptığını anlatan Hariri, “Onların Suriye halkının planladığı, gündemindeki ajandadan farklı bambaşka bir ajandaları var. Bu ajandaları milli değil. ABD ve batı müzakereler için önerdiği PKK listesinde öncelikle Suriyeli şahısları kullanıyor. Biz Suriye halkı olarak bunu reddediyoruz. PKK ve onunla irtibatlı olanların tamamı terör örgütüdür” dedi.

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BIDEN PKK’YA DESTEK VERMESİN

Joe Biden yönetiminin PKK/PYD-YPG terör örgütüne destek vermemesi gerektiğini söyleyen Hariri, bunun Suriye’ye zarar vereceğini, ABD’den Suriye’deki siyasi geçiş noktasında daha ciddi olmasını istediklerini kaydetti. Örgütün yıllar öncesine göre çok daha zayıf olduğunu belirten Hariri, “ABD ve Rusya’dan beklenen, PKK’yla ilgili Türkiye’ye verilen sözleri tutmalarıdır. Tutulmazsa biz Türkiye’yle her türlü seçenek için hazırız” şeklinde konuştu.

SİYASİ ÇÖZÜM DEAŞ’I BİTİRİR

Hariri şunları söyledi: Suriye meselesinde siyasi çözüme ulaşılamazsa, DEAŞ sona ermeyecek. DEAŞ’ın hücreleri Suriye çöllerinde yeniden hareketlendi. Geçen ay DEAŞ 3 defa ortaya çıktı. Ocak ayında 4 saldırıları oldu. Bunlardan birinde rejimin 30-35 askeri öldü. Bunların tamamı çölde gerçekleşti. PKK’nın varlığı DEAŞ’ın varlığına bağlı. Esed’in varlığına son verecek bir çözüme ulaşılmazsa, DEAŞ yeniden ortaya çıkacaktır.

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TERÖRÜ TÜRKİYE TEMİZLER

Rejimin DEAŞ’ı ve PKK’yı destekleyen kolları bulunuyor. ABD askeri çekilir ve Türkiye bölgeye girerse, ancak o zaman bölgedeki tüm terör örgütleri temizlenir. O zaman PKK ve DEAŞ’ın sonu gelir. Ama eğer ABD çekilir ve bölgeye Esed rejimi girerse, durum çok daha kötü olur. Esed, PKK ve DEAŞ’ı bize ve Türkiye’ye karşı destekler. En iyi çözüm ABD’nin çekilip o bölgede Türkiye’nin olmasıdır.