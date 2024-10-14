Türkiye'yi sarsan çifte cinayette korkunç detaylar: Surdaki gizli bölmede geçen 4 saat dikkat çekti

Türkiye'yi sarsan vahşette soruşturma sürüyor. Sur canisi Semih Çelik'in bilgisayarı incelenirken çifte cinayetle ilgili korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonu çözülürken, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresinin henüz kırılamadığı bildirildi. Ayrıca, İkbal Uzuner'le Edirnekapı Surları'nda gizli bölmede 4 saat geçirdiği ve genç kızı burada öldürüp daha sonra parçalara ayırdığı tespit edildi.

İkbal'i surun gizli bölmesinde katletmiş

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil'i vahşice öldürmüş ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i katlettikten sonra intihar etmişti. Vahşi cinayette soruşturma sürerken Olayla ilgili yapılan incelemelerde sur canisinin İkbal Uzuner'i surların içinde gizli bir odaya götürdüğü ve ikilinin burada yaklaşık 4 saat geçirdiği belirlendi. Çelik, surdaki gizli bölmede sırt çantasında getirdiği bıçakla İkbal Uzuner'i öldürüp parçalara ayırmış. Ardından da genç kızın cansız bedeninin parçalarını surlara taşımış.

Caninin telefonu bulunamadı

Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonu çözülürken, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresinin henüz kırılamadığı bildirildi. Katilin bilgisayarından da İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi.

İkbal'in son görüntüsü kameraya yansıdı

İkbal Uzuner'in, güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsünde 13:58'de Semih Çelik ile buluşmak üzere surlara geldiği görülüyor.





'Ayin yapıldı' iddiasına polisten yanıt

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair ize rastlanmadığı belirtildi.

Fırından ekmek almışlar

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları ortaya çıktı. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerine de yansıdı.





İlk cinayetten sonra polisi aramış

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.



