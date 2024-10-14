Türkiye'yi sarsan çifte cinayette korkunç detaylar: Surdaki gizli bölmede geçen 4 saat dikkat çekti

Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında sur canisi Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'le Edirnekapı Surları'nda gizli bölmede 4 saat geçirdiği ve genç kızı burada öldürüp daha sonra parçalara ayırdığı, ardından da genç kızın cansız bedeninin parçalarını surlara taşıdığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri surun gizli bölmesinde yaşanan vahşeti bu yüzden kimsenin duyup görmediğini değerlendirirken cani Semih Çelik'in en son surlardan sinyal veren cep telefonunun halen kayıp olduğu öğrenildi.
Türkiye'yi sarsan vahşette soruşturma sürüyor. Sur canisi Semih Çelik'in bilgisayarı incelenirken çifte cinayetle ilgili korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonu çözülürken, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresinin henüz kırılamadığı bildirildi. Ayrıca, İkbal Uzuner'le Edirnekapı Surları'nda gizli bölmede 4 saat geçirdiği ve genç kızı burada öldürüp daha sonra parçalara ayırdığı tespit edildi.
İkbal'i surun gizli bölmesinde katletmiş
Caninin telefonu bulunamadı
İkbal'in son görüntüsü kameraya yansıdı
İkbal Uzuner'in, güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsünde 13:58'de Semih Çelik ile buluşmak üzere surlara geldiği görülüyor.
'Ayin yapıldı' iddiasına polisten yanıt
Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair ize rastlanmadığı belirtildi.
Fırından ekmek almışlar
Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları ortaya çıktı. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerine de yansıdı.
İlk cinayetten sonra polisi aramış
Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.