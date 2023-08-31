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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den TEKNOFEST kuşağına mesaj: Biz onlara enerji vermekle mükellefiz

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Fuarın ikinci gününde alanda ziyaretlerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı. Kotil, "Türkiye’nin geleceği var şu anda. 2050’lilerin, gençleri, çocukları var burada. Bebek arabasıyla geliyorlar. İnşallah ileride uçak yapacaklar. Mars’a gidecekler. Ay’a gidecekler. Biz onlara enerji vermekle mükellefiz." dedi.

12:09 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST Ankara'da Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST Ankara'da Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.

Tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, 7'den 70'e ziyaretçilerini kabul ediyor.



"İnşallah ileride uçak yapacaklar"

Fuarın ikinci gününde alanda ziyaretlerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yeni Şafak Muhabiri Nisa Nur Çavuşoğlu'na özel açıklamalar yaptı. TEKNOFEST kuşağına seslenen Kotil, şunları söyledi:

"Türkiye’nin geleceği var şu anda. 2050’lilerin, gençleri, çocukları var burada. Bebek arabasıyla geliyorlar. İnşallah ileride uçak yapacaklar. Mars’a gidecekler. Ay’a gidecekler. Biz onlara enerji vermekle mükellefiz."

#Temel Kotil
#Teknofest
#Ankara
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