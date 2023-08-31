TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den TEKNOFEST kuşağına mesaj: Biz onlara enerji vermekle mükellefiz

"Türkiye’nin geleceği var şu anda. 2050’lilerin, gençleri, çocukları var burada. Bebek arabasıyla geliyorlar. İnşallah ileride uçak yapacaklar. Mars’a gidecekler. Ay’a gidecekler. Biz onlara enerji vermekle mükellefiz."