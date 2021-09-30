Tuzla'da ambalaj fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında saat 14.30 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Fabrikadan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor.
Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.