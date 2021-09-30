Gündem Tuzlada ambalaj fabrikasında yangın
İSTANBUL

Tuzla'da ambalaj fabrikasında yangın

Tuzla'daki bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA
Tuzlada ambalaj fabrikasında yangın
Fabrikadan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında saat 14.30 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Fabrikadan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Alüminyum fabrikası havadan görüntülendi.
Alüminyum fabrikası havadan görüntülendi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

İstanbul Şişli'de korkutan yangın
GÜNDEM
İstanbul Şişli'de korkutan yangın

Bahçelievler’de mobilya fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEM
Bahçelievler’de mobilya fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da geceyi aydınlatan fabrika yangını: Beş saatte söndürülebildi
FOTOĞRAF 15
Title
Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.
Title
Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Title
Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.
Title
Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Title
Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da geceyi aydınlatan fabrika yangını: Beş saatte söndürülebildi
İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.


Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.