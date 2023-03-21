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TVNET Ramazan’da deprem bölgesinde

Ramazan’da iftar ve sahur programları beğeni toplayan tvnet, bu yıl iftar ve sahur sofrasını deprem bölgesine kuruyor. Canlı yayınlanacak ‘Bir Başka Ramazan’ iftar bölümüyle Gaziantep’teki çadır kent alanından saat 18:00’den itibaren ekrana gelecek.

04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TVNET Ramazan'da deprem bölgesinde.

TVNET Ramazan'da deprem bölgesinde.

Her Ramazan iftar ve sahur programlarıyla öncü yayınlar yapan tvnet, bu yıl iftar ve sahur sofrasını deprem bölgesine kuruyor. Canlı yayınla ekranlara gelecek olan ‘Bir Başka Ramazan’, iftar bölümüyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin afetzedeler için kurduğu çadır kent alanından saat 18:00’den itibaren ekrana gelecek. Orhan Karaağaç’ın sunacağı programda ayrıca GZT ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’daki izlenimleri de yer alacak.

Orhan Karaağaç.
Mehmet Rutkay Açıkgöz.

ZORLU SAATLERİ ANLATACAKLAR

Bir Başka Ramazan’ın sahur bölümünde ise, depremzedelerin hikayeleri paylaşılacak. Mehmet Rutkay Açıkgöz’ün sunacağı programda, arama-kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, mücadele ettikleri o zorlu saatleri canlı yayında anlatacak.



#Ramazan
#TVNET
#İftar
#Sahur
#Deprem Bölgesi
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