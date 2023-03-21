TVNET Ramazan'da deprem bölgesinde.

Her Ramazan iftar ve sahur programlarıyla öncü yayınlar yapan tvnet, bu yıl iftar ve sahur sofrasını deprem bölgesine kuruyor. Canlı yayınla ekranlara gelecek olan ‘Bir Başka Ramazan’, iftar bölümüyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin afetzedeler için kurduğu çadır kent alanından saat 18:00’den itibaren ekrana gelecek. Orhan Karaağaç’ın sunacağı programda ayrıca GZT ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’daki izlenimleri de yer alacak.