Üç çocuk üstüne ‘asgari’ destek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başı toplanan MYK’da düşen nüfus artış hızı ile bunun artırılmasını içeren önerilerin yer aldığı bir sunum yaptı. Keşir sunumda, üç ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesine dikkat çekti. Keşir, doğum parası olarak verilen, 1. çocuğa 300 TL, 2. çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamların güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

45 YAŞA KADAR TÜP BEBEK DESTEĞİ

Sunumda yer alan önerilere göre tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı 40’tan 45’e çekilmeli. ‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hale getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.

TEK EBEVEYNLİ AİLELERE ÇOCUK OTELİ

Ebeveynlerin iş ve aile hayatını dengelemelerine yardımcı olacak esnek çalışma saatleri teşvik edilmeli. Doğum izinlerinden sonra çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli. Çalışan anne ve babalar için çalışma saatleri ile çocukların kreş veya okul saatlerini uyumlu hale getirecek düzenlemeler yapılmalı. Sağlık sektörü gibi 24 saat hizmet verilen ve özel çalışma koşullarına tabi olan kurumlarda özellikle tek ebeveynli ailelere yönelik ‘çocuk oteli’ uygulaması planlanmalı.

DOĞUM PAKETİ DESTEĞİ

Belli bir gelir düzeyinin altında, yeni anne-baba olan çiftlere içerisinde bebek kıyafetleri, pijamalar, kitaplar, bakım ürünleri ve oyuncaklar gibi temel ihtiyaçların olduğu standart ‘doğum paketi’ ile destek verilmelidir. Yeni doğan çocuklara da 2 yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

KONUTTA VERGİ İNDİRİMİ

2 ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı. Aile ve Gençlik Fonu uygulamasının kapsamı genişletilerek Türkiye geneline yaygınlaştırılmalı ve bu fon aynı zamanda çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.







