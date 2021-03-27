Üç dakikada işlem

Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedeflerden olan adliyelerdeki Ön Büro ve Danışma Masaları sayesinde vatandaşa daha hızlı ve nitelikli hizmet sunuluyor. Bugüne kadar 73 adliyede kurulan Ön Büro ve Danışma Masalarının tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ANINDA BİLGİ AKIŞI

Uygulama sayesinde vatandaşların kalem kalem dolaşmasının önüne geçildi. Avukat ve vatandaşların taleplerine tek birimden cevap veriliyor. Dosya takibi, ilgili yer ve yapılacak işlemler konusunda hızlı danışma hizmeti alabilmeleri sağlanıyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek sonuçlandırılıyor. Danışma masaları ile anında bilgi akışı sağlanarak vatandaşların vakit kaybetmeleri ve rastgele birimlere girip çıkmaları da engelleniyor. Uygulamayla personelin kendi işinden alıkonulmasının da önüne geçilirken, sunulan hizmetin kalitesi ve hızı da artıyor.

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FİZİKİ TEMAS DÜŞTÜ

Kovid-19 salgını sürecinde uygulamanın önemi daha iyi anlaşıldı. Ön büro ve danışma masaları, adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlarla çalışanlar arasındaki fiziki temasın en aza indirilmesini sağlıyor. Adliye binalarının giriş katlarında sıra numaratörleri ve engelli danışma birimleriyle her gün binlerce kişiye hizmet veren ön bürolarda işlem süreleri ortalama 3 dakikada tamamlanıyor.

REKOR ADANA'DA

-Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Büro ve Hukuk Mahkemeleri Ön Büro şeklinde oluşan birimlerden faydalanan toplam vatandaş ve avukat sayıları ile hizmet süreleri bazı adliyelerde şu şekilde:

-İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki ön bürolarda 2019’da toplam 1 milyon 133 bin 588 kişi hizmet alırken, bu sayı 2020’de 725 bin 452, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 239 bin 730 oldu. Adliyede avukat ve vatandaşların hizmet alma süresi ortalama 2 dakika 50 saniye olarak gerçekleşti.

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-İzmir Adliyesi’nde 2019’da 446 bin 615 kişi ön bürodan hizmet aldı. 2020’de 261 bin 283, bu yılın ilk 3 ayında 81 bin 412 kişinin hizmet aldığı ön bürolarda ortalama hizmet süresi 2 dakika 55 saniye oldu.

-Adana Adliyesi’nde 2019’da 181 bin 741, 2020’de 146 bin 391, 2021’de 38 bin 499 kişi ön bürolardan hizmet alırken, ortalama işlem süresi 2 dakika 12 saniye oldu.

-Diyarbakır Adliyesi’nde 2019’da 134 bin 852, 2020’de 132 bin 623, 2021’de 31 bin 134 kişi ön bürolardan hizmet aldı, ortalama işlem süresi 3 dakika oldu.

-Trabzon Adliyesi’nde 2019’da 107 bin, 2020’de 82 bin 700, 2021’de 22 bin 139 kişi ön bürolardan hizmet aldı, ortalama hizmet süresi 3 dakika 6 saniye oldu.

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