Üç kez denediler

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan ve son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay önemli açıklamalarda bulundu. Cami çıkışında yanına gelen bir vatandaşın kendisine yönelik yapılacak bir saldırıya karşı uyarılarda bulunduğunu anlatan Aziz Yeniay, "Saldırı siyasi bir kimliğe yapılmış terör girişimidir, bu bir planlı eylemdir" dedi. Kimseyle bireysel bir husumetinin söz konusu olmadığının altını çizen Yeniay, "Belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. 'Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır" diye. Ben de hemen sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız" ifadelerini kullandı.