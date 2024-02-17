Üç kez denediler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması için gittiği sokakta meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırının siyasi olduğunu belirten Yeniay’ın, seçim çalışmaları nedeniyle katıldığı bazı programlarda daha önce de iki kez silahlı saldırı girişimi atlattığı öğrenildi.
İlk eylem Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki esnaf ziyaretinde yaşandı. Yeniay’a yaklaşan özel güvenlik üniformalı silahlı bir kişi, koruma polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Silahın emniyetinin açık olduğu ve merminin ateşlemeye hazır olduğu tespit edildi.
Yeniay’a diğer saldırı girişimi de gençlerle buluştuğu bir kafede gerçekleşti. Belinde silah olan bir kişi, gençlerle sohbet eden Yeniay’a yanaşmaya çalıştı. Şüpheli, durumu fark eden güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.
KONU ÖZELLİKLE SAPTIRILIYOR
Kimseyle problem yaşamadığını anlatan Yeniay, “Bu tamamen siyasi bir saldırı. Burada kullandıkları organize suç üyeleri var. Konuyla ilgili de özellikle 'Bu uyuşturucu hesaplaşması' diye yönlendirme yapılıyor” şeklinde konuştu.
Asıl hedefin kendisi olduğunu iddia eden 2 kişi polis tarafından incelendi. Kendisinin hedef alındığını savunan kişinin 55 dakika önce olay yerinden ayrıldığı tespit edilmişti. Hedef olduğunu iddia eden diğer kişinin ise olayla ilgilisinin bulunmadığı belirlendi.