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Üç kez denediler

Aziz Yeniay, seçim sürecinde 2 saldırı daha atlattı. Bunlardan ilki Cennet Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretinde, ikincisi ise gençlerle buluştuğu bir kafede gerçekleşti. Her iki girişim de polis ve güvenlik personeli tarafından önlendi.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:31 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aziz Yeniay.
Aziz Yeniay.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması için gittiği sokakta meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırının siyasi olduğunu belirten Yeniay’ın, seçim çalışmaları nedeniyle katıldığı bazı programlarda daha önce de iki kez silahlı saldırı girişimi atlattığı öğrenildi.

İlk eylem Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki esnaf ziyaretinde yaşandı. Yeniay’a yaklaşan özel güvenlik üniformalı silahlı bir kişi, koruma polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Silahın emniyetinin açık olduğu ve merminin ateşlemeye hazır olduğu tespit edildi.

Yeniay’a diğer saldırı girişimi de gençlerle buluştuğu bir kafede gerçekleşti. Belinde silah olan bir kişi, gençlerle sohbet eden Yeniay’a yanaşmaya çalıştı. Şüpheli, durumu fark eden güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

KONU ÖZELLİKLE SAPTIRILIYOR

Kimseyle problem yaşamadığını anlatan Yeniay, “Bu tamamen siyasi bir saldırı. Burada kullandıkları organize suç üyeleri var. Konuyla ilgili de özellikle 'Bu uyuşturucu hesaplaşması' diye yönlendirme yapılıyor” şeklinde konuştu.

Asıl hedefin kendisi olduğunu iddia eden 2 kişi polis tarafından incelendi. Kendisinin hedef alındığını savunan kişinin 55 dakika önce olay yerinden ayrıldığı tespit edilmişti. Hedef olduğunu iddia eden diğer kişinin ise olayla ilgilisinin bulunmadığı belirlendi.



AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: Saldırı planlı bir terör girişimidir
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: Saldırı planlı bir terör girişimidir

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan ve son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay önemli açıklamalarda bulundu. Cami çıkışında yanına gelen bir vatandaşın kendisine yönelik yapılacak bir saldırıya karşı uyarılarda bulunduğunu anlatan Aziz Yeniay, "Saldırı siyasi bir kimliğe yapılmış terör girişimidir, bu bir planlı eylemdir" dedi. Kimseyle bireysel bir husumetinin söz konusu olmadığının altını çizen Yeniay, "Belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. 'Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır" diye. Ben de hemen sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız" ifadelerini kullandı.


#Aziz Yeniay
#Küçükçekme
#Saldırı
#AK Parti
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