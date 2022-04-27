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ANKARA

Üç ocağa şehit ateşi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda, PKK’nın roketli saldırısında Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, Sözleşmeli Er Fırat Canlı ve Uzman Er Doğukan Korkmaz şehit düştü. Şehitlerin Hatay, Kahramanmaraş ve Zonguldak’taki aileleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç ocağa şehit ateşi
Doğukan Korkmaz-Fırat Canlı-Yunus Kalkan

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Sözleşmeli Er Yunus Kalkan (21), Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24) ve Uzman Er Doğukan Korkmaz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

Doğukan Korkmaz-Fırat Canlı-Yunus Kalkan
Doğukan Korkmaz-Fırat Canlı-Yunus Kalkan

AİLELER YASTA

Acı haberi alan şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı. Hataylı şehit Yunus Kalkan’ın Yayladağı’ndaki baba ocağına ateş düştü. Acı haberle birlikte Kahramanmaraşlı şehit Fırat Canlı’nın Afşin’de ailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve mahalle sakinleri şehidin evine akın etti. Zonguldak Ereğlili şehit Doğukan Korkmaz’ın ailesi de aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası Sinan Korkmaz, oğlunun asker olmayı çok istediğini, şehit olduğuna inanamadığını söyledi. Şehit askerler bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Şehit Fırat Canlı’nın Kahramanmaraş Afşin’denailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.
Şehit Fırat Canlı’nın Kahramanmaraş Afşin’denailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.

10 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.
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