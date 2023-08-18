Üç şehide veda

Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde 2 Temmuz’da zırhlı aracın devrildiği kazada ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Yusuf Çağatay Sanalp, Şırnak Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Metin Ak ve Van İl Jandarma Komutanlığı’nda eğitim esnasında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör kurtarılamayıp önceki gün şehit olmuşlardı. Şehit asker ve polisler için dün memleketlerinde tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası şehit Yusuf Çağatay Sanalp Ankara’da, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Metin Ak Konya’da, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Burakcan Güngör de Adana’da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.