|
Gündem
Üçkağıtçılara Turnusol Operasyonu
Her geçen gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar bu defa A4 kağıtları kullanarak dolandırıcılık yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ucuz A4 kağıt satma bahanesi ile insanları dolandıran ‘Üçkağıtçılar Çetesi’ni çökertti.
Şahin Şen
Şahin Şen
4:00 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ucuz A4 kağıt satma bahanesi ile insanları dolandıran ‘Üçkağıtçılar Çetesi’ni çökertti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ucuz A4 kağıt satma bahanesi ile insanları dolandıran ‘Üçkağıtçılar Çetesi’ni çökertti.

Her geçen gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar bu defa A4 kağıtları kullanarak dolandırıcılık yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ucuz A4 kağıt satma bahanesi ile insanları dolandıran ‘Üçkağıtçılar Çetesi’ni çökertti.

FABRİKA KURMUŞLAR!

Polisin ortaya çıkardığı yöntemlere göre, şüpheliler, önce kağıt fabrikası kurdu. Şüphelilerin bir süre kağıt ve karton üretimi yapıp, çok fazla sipariş alıp, sipariş ücretlerini aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Üretim videoları, tanıtım görselleri ile müşterilere güven veren şüphelileri 38 ayrı olayda 3 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp ve başka hesaplara havale ederek izlerini kaybettirdiği belirtildi.

3 aylık teknik takibin sonucunda belirlenen çete üyelerine İstanbul merkezli ‘Turnusol Operasyonu’ yapıldı. Yakalanan 12 dolandırıcı Diyarbakır’a götürülerek sorguya alındı.

#Turnusol Operasyonu
#Dolandırıcılık
#Diyarbakır
8 saat önce
default-profile-img
Üçkağıtçılara Turnusol Operasyonu
200 sene sonra bir ilk: Tövbe etmeyince Ermeni Patrikhanesi’nden aforoz edildi
D-100'de otomobildeki derin uyku ekipleri harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Denge bozulmaya başladı
Japonya'dan küresel açlıkla mücadele adına 130 milyon dolar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.