Üçkağıtçılara Turnusol Operasyonu

Her geçen gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar bu defa A4 kağıtları kullanarak dolandırıcılık yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ucuz A4 kağıt satma bahanesi ile insanları dolandıran ‘Üçkağıtçılar Çetesi’ni çökertti.

Polisin ortaya çıkardığı yöntemlere göre, şüpheliler, önce kağıt fabrikası kurdu. Şüphelilerin bir süre kağıt ve karton üretimi yapıp, çok fazla sipariş alıp, sipariş ücretlerini aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Üretim videoları, tanıtım görselleri ile müşterilere güven veren şüphelileri 38 ayrı olayda 3 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheliler, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp ve başka hesaplara havale ederek izlerini kaybettirdiği belirtildi.