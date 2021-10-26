​Ücretsiz poşete 658 bin TL ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmeye başlandığı 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri 8 bin 664 denetimde, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 162 işletmeye 658 bin 153 TL para cezaı uygulandığını söyledi.

24 BİN 123 LİRA CEZA KESİLİYOR

Plastik poşetler kanuna bağlı olarak 25 kuruştan aşağıya yada yukarıya satılamıyor. Kanuna göre filigran özelliği standartlara uymayan veya ücretsiz poşet dağıtan işletmelere 24 bin 123 lira ceza kesiliyor. Öte yandan kesilen cezalar arasında üzerinde barkod bulunmaması veya uzaktan satışta faturalandırmaması gibi maddeler yer alıyor. Bakan Kurum, “2019 yılı öncesinde, Türkiye’de plastik poşet üretimi miktarının yıllık 35 milyar adet civarında olduğu ve yine ülkemizde; bir kişinin, yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullandığı bilinmektedir. 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmış ve satış noktalarında plastik poşetler ücretli olarak temin edilmeye başlanmıştır” dedi.

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2 MİLYAR TL TASARRUF

2019 ve 2020’de plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 75’lik azalma gerçekleştiğini kaydeden Kurum, 2 milyar lira tasarruf edildiğini belirtti.