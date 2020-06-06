Üçüncü dalga gaybubetlere: 1 dolarlar daha bitmemiş

Ankara’da FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 37 firari, tespit edilen gaybubet evlerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler arasında bazı illerde üst düzey faaliyetler yürütmüş örgüt yöneticileri ile mahrem yapı içerisinde görev almış firarilerin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonda 3 adet 100’er gramlık külçe altın ile yüklü miktarda dolar ve avro ele geçirildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bugüne kadar yakalanamayan şüphelilerle ilgili istihbarat ve terörle mücadele şube ekipleri bir çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmayla örgütün gaybubet evleri deşifre edildi. Bir süre bu evleri takip eden polis, evde kalanların yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan şahıslar olduğunu belirledi. Terör polisleri, tespit edilen 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

MAHREM FİRARİLER DE VAR

Şüpheliler arasında, Ankara, Yozgat ve Aksaray’da üst düzey faaliyet göstermiş örgüt yöneticileri ile mahrem yapı içerisinde görev almış firarilerin de bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

ALTIN, PARA VE SAHTE KİMLİK

Baskın düzenlenen evlerde çıkanlar ise şaşırttı. Yapılan aramalarda, 5 adet sahte kimlik ile çok sayıda dijital materyal çıktı. Ayrıca 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet altın bilezik, küçük altın, cumhuriyet altını ile 19 bin 125 dolar ve 19 bin 250 avro ele geçirildi. Yine operasyonda 25 adet 1 dolar ele geçirilmesi de dikkat çekti.