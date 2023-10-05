Üçüncü taraflar uzak dursun: Irak ve Suriye’de PKK’ya ait bütün yapılar meşru hedefimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki terör saldırısının faili 2 teröristin Suriye’den geldiğini açıkladı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili soruya yanıt verdi: “İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye’den geldikleri, burada (Suriye’de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ankara’daki terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim.”





KRİTİK TOPLANTI

Irak ve Suriye’deki PKK hedeflerine yönelik yeni bir operasyonun sinyali verildikten sonra, Milli Savunma Bakanlığı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlıkta bir araya geldi. Kritik toplantıda, Irak ve Suriye sınırları içinde PKK hedeflerine yönelik yürütülen mevcut operasyonlar değerlendirildi.





IRAK SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak bugün Türkiye’de. Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.





Teröristler yok oluncaya kadar kararlılıkla devam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi. Güler, Ankara’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör karşısındaki tutumunun ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ettiğini vurguladı. Bakan Güler, şunları söyledi:

“İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir.”





Bu da kendini patlatan

Ankara’daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin kimliği belirlendi. İlk olarak vücut bütünlüğü tam olan PKK’lı teröristin kimliği açığa çıkarılmıştı. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu başından vurulup etkisiz hale getirilen teröristin “Kanivar Erdal” kod adlı PKK/KCK’lı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Saldırıda kendini patlatan ikinci teröristin kimliği ise dün netleşti. Söz konusu teröristin, Van nüfusuna kayıtlı PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu ortaya çıktı. 1994 doğumlu teröristin 2014 yılında örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.





140 km içeride hava harekatı

Ankara’da düzenlenen saldırının ardından Irak’ın kuzeyine 2 hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dün de Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos’ta 22 terör hedefini imha etti. Dün akşam saatlerinde bu bölgelere yönelik hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Harekatın saat 19.00’da gerçekleştirildiği bildirilen Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgeleri eylül ayında kıskaca alındı.





140 HEDEF HAVADAN VURULDU

Son harekatla 1 ayda Irak’ın kuzeyinde 140 hedef havadan vurulmuş oldu. Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısından sonra düzenlenen hava akınlarıyla 3 günde toplam 58 hedef vuruldu, 200’e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Önceki gün teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatının detayları da ortaya çıktı. 3 farklı muharip üsten kalkan savaş uçakları, 140 kilometre derine inerek, Asos’takiler dahil diğer bölgelerdeki terör hedeflerini eş zamanlı vurarak yok etti; barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargahların bulunduğu hedefler yerle bir oldu. Harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol uçağı ile İHA’lar da görev aldı. Uçaklara havada yakıt ikmali yapıldı. Vurulan PKK hedeflerinin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.





İstiklal’in intikamı

İstiklal saldırısının organizatörüne Suriye’de nokta operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden olan “Mazlum Afrin” kod adlı PKK/KCK’lı Nabo Kele Hayri, Suriye’de öldürüldü. PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye’ye yönelik eylemler için Mayıs 2022’de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında yer alan teröristin, Suriye Haseke’de olduğu tespit edildi. Takibe alınan terörist, önceki gün nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.





BOMBACIYI O EĞİTMİŞ

PKK’lı Nabo Kele Hayri, İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashır Saleh’e Suriye’de 2 haftalık özel eğitim verip Türkiye’ye göndermiş. Harekat bölgelerindeki TSK güçleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına yönelik saldırı ve sabotaj eylemleri organize eden teröristin, Barış Pınarı bölgesinde 2 Mayıs 2021’de 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu belirlendi. Teröristin Zeytin Dalı Harekatı sırasında da SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı öğrenildi.



