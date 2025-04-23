Uçurtmalar uçtu masallar anlatıldı

Bağımsız nesiller hedefiyle 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeşilay, 23 Nisan kapsamında "Yeşilay Çocuk Şenliği" düzenledi. Etkinliğe İstanbul’un çeşitli ilçelerinden devlet okulu öğrencileri katıldı. Çocuklar, uçurtma yapımı, sokak oyunları, sanat ve masal atölyeleri gibi birçok faaliyette hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi. TRT’nin sevilen dizisi Kod Adı Kırlangıç oyuncuları da çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konuşmasında bağımlılıklarla mücadelede ailenin önemine değinerek, bağımsız ve sağlıklı bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı. Etkinliğe katılan çocuklar, “23 Nisan bize bir armağan, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.