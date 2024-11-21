Uğur Dündar'a açılan babalık davası istinafa taşınıyor: 'DNA testi ve raporlama hatalarla dolu'

"DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu durum da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Babalık davası niteliği gereği kamu düzenine ilişkin olduğundan kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soy bağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur”