Uğur Dündar'a açılan babalık davası istinafa taşınıyor: 'DNA testi ve raporlama hatalarla dolu'

Uğur Dündar - Dilara Gülatan
Uğur Dündar’a açılan babalık davasında, mahkeme karar vererek daha önce yapılan DNA incelemesinin yeterli buldu. 'Dündar’ın kızı’ olduğunu iddia eden Dilara Gülatan’ın avukatları ise soy bağının tespiti için davayı istinafa götürdü. DNA testi ile raporlama aşamasının usule uygun yapılmadığını ileri süren avukatlar, hatalarla dolu olduğunu söyledikleri raporun gerçeği yansıtmadığı görüşünde.
Isparta 2’nci Aile Mahkemesi Uğur Dündar hakkında açılan babalık davasında karar verdi. Mahkeme daha önce yapılan DNA incelemesinin yeterli olduğunu, yeni bir araştırmaya gerek olmadığına karar verdi. Babalık iddiasını sürdüren Dilara Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.
"RAPOR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Gülatan’ın avukatlarınca yapılan açıklamada,
"DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu durum da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Babalık davası niteliği gereği kamu düzenine ilişkin olduğundan kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soy bağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur”
denildi.
#Uğur Dündar
#aile mahkemesi
#babalık davası