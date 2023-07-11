Uğur Dündar'dan Altılı Masa için kayıp ilanı: Gören varsa insaniyet namına haber versin

Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "12 gün boyunca size gönülden destek veren, kazanacağınızı ümit ederek, tüm çabalarını sergileyen yurttaşlarımızı, seçmenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında, adeta cami avlusuna terkedilmiş kimsesiz çocuklar gibi bizi yalnız bıraktınız, niçin bunu yaptınız?" sözleriyle eleştiren CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından muhalefeti ti'ye aldı.