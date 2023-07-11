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Uğur Dündar'dan Altılı Masa için kayıp ilanı: Gören varsa insaniyet namına haber versin

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, Altılı Masa için sosyal medya hesabından kayıp ilanı verdi. Seçim sonrası anında dağılan ittifakı ti'ye alan Dündar, "Seçimlere büyük iddialarla giren, ancak o tarihten bu yana ortalıktan kaybolan '6'lı Masa'yı gören varsa, insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum..." dedi.

16:57 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Uğur Dündar seçim sonrası dağılan Altılı Masa'yı ti'ye alarak kayıp ilanı verdi.

Uğur Dündar seçim sonrası dağılan Altılı Masa'yı ti'ye alarak kayıp ilanı verdi.

Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "12 gün boyunca size gönülden destek veren, kazanacağınızı ümit ederek, tüm çabalarını sergileyen yurttaşlarımızı, seçmenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında, adeta cami avlusuna terkedilmiş kimsesiz çocuklar gibi bizi yalnız bıraktınız, niçin bunu yaptınız?" sözleriyle eleştiren CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından muhalefeti ti'ye aldı.

'6'lı Masa'yı gören varsa, insaniyet namına haber versin'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altılı Masa için sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Dündar, "Seçimlere büyük iddialarla giren, ancak o tarihten bu yana ortalıktan kaybolan '6'lı Masa'yı gören varsa, insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum..." dedi.

Dündar, paylaşımına "Vatandaş Uğur" imzası attı.




#Uğur Dündar
#Altılı Masa
#Kemal Kılıçcaroğlu
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