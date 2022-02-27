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Ukrayna’dan Direnek Savunması

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatında 3. gün geride kalırken, Rusya sahada beklediği ölçüde ilerleme sağlayamadı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ukrayna’dan Direnek Savunması
Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatında 3. gün geride kalırken, Rusya sahada beklediği ölçüde ilerleme sağlayamadı. Gelişmeleri değerlendiren eski Azerbaycan Askeri Ataşesi Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt’a göre, Donbas bölgesinde savaşa hazırlıklı olan Ukrayna karşısında Rus askeri yavaş da olsa ilerleme kaydederken, buraya 15 km mesafede bulunan Mariupol dahil, istediği bölgeleri kontrol edemedi.

Kiev’de ise ilk iki gündeki Rusya ilerlemesi dün itibarıyla neredeyse durdu. Ukrayna ordusu başkentte “Direnek” şeklinde bir savunma uygulamaya başladı. Batılı ülkeler tarafından 2014’ten bu yana Ukrayna’da oluşturulan yeraltı mukavemet teşkilatları ile halktan oluşturulan direniş grupları molotof kokteylleriyle Rus askeri araçlarına zayiatlar verdirdi.

Başbozkurt, Rusya’nın sivillere zarar vermeme endişesi ve halk direnişinin sahadaki mevcut tablonun oluşmasında en önemli etken olduğunu kaydetti. Emekli general, Rus saldırısındaki yavaşlamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna halkı ve ordusunun savunması bu yönüyle mevcut aşamada başarıyla uygulanırken, Rus ordusunda ise aynı moral ve motivasyonu göremiyoruz. Rus askerlerinde savaşma azmi ve iradesinin düşük olması ve ‘kimin için savaşıyoruz’ şeklindeki soru işaretlerinin giderilememiş olması gibi sahada gördüğümüz tablo, Rusya için savaşın zor geçeceğini gösteriyor. Rusya için bu savaşı zor kılan en önemli konu ise Ukrayna halkını küstürmemek için sivillere yönelik gösterilen hassasiyet. Çünkü Rusya Ukrayna’da Zelenskiy’i devre dışı bırakarak kukla yönetim getirmeyi ve Ukrayna halkının da getireceği bu yönetime biat etmesini istiyor.”

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