Ülkemizi ateş çukurundan uzak tutacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalara dikkat çekerek “Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir” dedi. İstanbul'da düzenlenen Milli İrade Platformu İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de devam eden katliamlar ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili mesajlar verdi. Ramazan’ın barışın ve merhametin ayı olduğunu ifade eden Erdoğan “Ancak İslam coğrafyasının bu günlerde acı, gözyaşı, çatışma, savaşlarla anılması bizleri gerçekten müteessir ediyor” dedi. Erdoğan şunları özetle şunları kaydetti:

ÇOÇUKLAR KATLEDİLİYOR

72 bin şehit verdiğimiz Gazze ateşkese rağmen huzura hasret kalırken bir de buna İsrail'in Batı Şeria'daki insanlık dışı işgal politikaları eklendi. 10 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısı 640'ı buluyor. Katledilenlerin kahir ekseriyetini çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturuyor. Komşumuz İran, Yemen, Sudan, Somali'ye kadar coğrafyamızın dört bir yanında aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız.

DÜNYA SESSİZ VE DUYARSIZ

Çocukları ürkütülmüş dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne yazar olmasa ne yazar! Sabah güle oynaya okula giden yavruların akşam evlerine dönemediği bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur! Henüz 6 yaşındaki kız çocukların 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyada tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur! Daha üzücü olan bu tabloya dünyanın sessiz, duyarsız kalması, yaşanan acıları adeta yok saymasıdır. Suriye'de 13,5 yıl süren zulümde bunu gördük. Somali'de insanlar açlıktan kırılırken bunu gördük. Hocalı'da kardeşlerimiz katledilirken bunu gördük. En son bunu Gazze mezaliminde hem de çok acı şekilde gördük.

ŞANTAJA BOYUN EĞDİLER

Halklar tepki gösterirken, üniversiteler direniş merkezine dönerken, meydanlar vicdan sahipleriyle dolup taşarken yöneticiler kimi zaman baskıya kimi zaman şantaja oyun eğdi. Bazı ülkeler zulmü görmezden geldi bazı ülkeler İsrail gibi soykırımcılara destek verdi. Cesaret sahibi ülke, kurum ve kuruluş dışında coğrafyadaki zulümleri durdurmak için didinen neredeyse çıkmadı. On binlerce Gazzeli, Suriyeli çocuğun dramı, sanal alemin sahte vicdanı sayesinde sürüsünden ayrılan bir penguen kadar bile gündeme gelmedi.

SİNMİYORUZ SUSMUYORUZ

Vicdan tutulmasına uğramış böle bir dünyada Türkiye olarak sizlerin de destekleriyle insanlığın vicdanı olma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Türkiye'nin Anadolu merkezli yaktığı çoban ateşi gönül ve kültür coğrafyamızın her yanında milyonlarca mazlumun yüreğini ısıtıyor. Filistin, Arakam, Afrika, Latin Amerika'ya kadar sizlerle varız, resmi kurumlarımızda varız, STK'larımızla varız. Bir garibin elinden tutmak, bir mazlumun gözyaşını silmek, bir yetimin, öksüzün başını okşamak için seferber olmuş durumdayız. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlarla dayanışma halindeyiz. Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde Galata Köprüsü'nde yüzbinlerin haykırdığı gibi sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.

TUZAKLARA KARŞI DİKKATLİYİZ

Bilhassa bölgemizin içinde bulunduğu konjonktürde kardeşliğimizi güçlendirmeye ve sağduyumuzu korumaya ihtiyacımız var. Hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmeye çalışan tertip, düzen ve tuzaklara karşı dikkat ediyoruz. Perdenin arkasında gizlenen kısma odaklanıyor, hiçbir ihtimali hiçbir senaryoyu dışlamıyor her şeyi en ince detayına kadar tahlil ve tetkik ediyoruz. Hava sahamızda her türlü tehditleri önleme faaliyetinde bulunuyoruz. Hükümetimiz 23 yıllık kriz yönetim tecrübesi ve kadim devlet aklı çevremizdeki karmaşık hadiseleri anlama ve ölçülü tepkiler vermede en büyük kılavuzdur. Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. İran'a saldırılarla eşzamanlı köpürtülen mezhep ve etnik temel kışkırtmalarına karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Burada her bir kardeşimin şunu bilmesini arzu ederim; biz uzun ince yola revan olduk.







