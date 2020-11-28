Ülkenin güçlü olmasını istemiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Albayrak Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’la görüşen Büyükakın, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ahmet Albayrak da kurumun çalışmalarını anlattı. Büyükakın görüşmenin ardından Albayrak Grubu bünyesindeki TVNet’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR’

Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyek Başkanı olan Büyükakın, AB’nin Türkiye’yi hedef alan kararlarına tepki gösterdi. AB’nin Türkiye’nin bağımsız ve güçlü olmasını hazmedemediğini söyleyen Büyükakın, “Avrupa ülkeleri eline geçen her fırsatı bize karşı kullanıyor. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Türkiye’deki seçimi izlediler. Ardından da rapor yayınladılar. Başlı başına felaketti. AB’nin yüksek değerleri insan hakları gibi güzel bir ambalajın içerisine koyarak verdiler. Güneydoğu’da ya da Anadolu’da yapılan bazı seçimlerde belediye başkanlarına mazbataları verilmedi. Eleştiri konularından bir tanesi buydu. Bu hükümetin verdiği karar değil YSK’nın kararıdır. Yasal olarak düzenlenmiş bir çerçeve var. YSK hakimlerden oluşan bir kurul. Hakları olmadığı halde verilen hukuki kararların tartışmasını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘AB SAMİMİ DEĞİLDİR’

AB’nin kararlarını samimi bulmadığını belirten Büyükakın, “Coğrafyayı bilmedikleri falan yok. Ben samimiyete inanmıyorum. İspanya’da Katolonya özerk bölgesi var. Orada bir referandum yapıldı. Onun sonucunda milletvekilliği askıya alındı. İspanya Avrupa’nın göbeği değil mi? AB ne dedi ‘İspanyol anayasasına göre bu referandum anayasaya uygun değildir. Bu İspanyanın bileceği iştir.’ Raportörlerin raporunda çok ilginç ifadeler var. Bir taraftan AB PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmiş. Terörü anlatmanın ve teröre destek olmanın aleni suç olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Türkiye’de terörün geniş yorumlandığını da söylüyorlar. Biz de siyah plakalı araçların teröriste lojistik destek sağladığının belgelerini gösteriyoruz. Teröristlerin cenaze törenleri yapılıyor milletvekilleri cenaze törenine katılıyorlar” şeklinde konuştu.