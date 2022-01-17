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EĞİTİM

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca çevrim içi LGS deneme sınavı yaptı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "bilgiocakta" eğitim portalı üzerinden Türkiye genelinde çevrim içi LGS deneme sınavı düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca çevrim içi LGS deneme sınavı yaptı
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca "bilgiocakta" eğitim portalı üzerinden Türkiye genelinde çevrim içi LGS deneme sınavı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen sınava 5 bin 794'ü erkek, 5 bin 543'ü kız olmak üzere 11 bin 337 öğrenci katıldı.

Sınavda, Yalova'dan Poyraz Savaş birinci, İstanbul'dan İdil Bike Çolak ikinci, Siirt’ten Fatih Akkaya ise üçüncü oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun katılımın gözlendiği sınavda dereceye giren öğrencilere kitap seti hediye edilecek.

Vakıf Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sınavda dereceye girenler başta olmak üzere katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

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