​Uluslararası İHL’ler bir kardeşlik projesi

Uluslararası imam hatip okulları, son altı yıldır başarıdan başarıya koşuyor. Doksanlı yıllarda gurbetçilerin çocukları için temeli atılan okullar, 81 ülkeden öğrenci ağırlıyor.

Şu anda bin 200 yabancı öğrencisi olan uluslararası imam hatip okullarından Türkiye’de 17 tane bulunuyor.

DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi de onlardan biri. Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı INSPO 2018’de Enerji Projesi birinciliği, TÜBİTAK ve TEKNOFEST’de Türkiye ikinciliği ve kriket müsabakasında ülke şampiyonu yetiştiren okul, başarılarıyla takdir topluyor. Okul Müdürü Mehmet Türkmen, “Yabancı öğrencileri, ülkelerin istihdam alanlarına göre mesleklere yönlendiriyoruz. Uluslararası imam hatip projesi bir asimilasyon değil, beyin göçü değil, proje Türkiye’nin devlet projesi kardeşlik dayanışma iş birliği. Amacımız onları ülkelerine döndüklerinde iş sahibi yapmak.” dedi.

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OYNAT 00:39 Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İsmail 'Katsis' projesiyle Teknofest'te birinci oldu Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İsmail Konak, bu yıl Teknofest'e “Katsis' isimli projesiyle katılarak birinci oldu.



Katsis, yoklama, HES kodu sorgulaması, ateş ölçme gibi işlemler yapabilen, verileri kaydeden ve gerekli durumlarda okul idarecilerine ve velilere uyarılar gönderebilen bir proje.



Aynı zamanda hafız olan lise son sınıf öğrencisi olan Konak, İngilizce ve Fransızca biliyor. BiP'te paylaş

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Mehmet Türkmen

45 MEZUN VERDİK

Gençlerin ülkelerinden Türkiye’ye davet edildiğini kaydeden Türkmen, “Proje, YTB bursluluk sistemi üzerinden yürütülüyor. Heyetler, kabul alacak öğrencilerle mülakat yapıyor. Dezavantajlı ülkelerden gelenler olduğu gibi, İspanya ve Amerika’dan gelenler de var. Biz şu ana kadar 45 yabancı öğrenci mezun ettik. 7’si tıp, 3’ü diş hekimliği, 13’ü mühendis öğrencisiydi.” ifadelerini kullandı.

81 ülkeden pırıl pırıl öğrenciler var

Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen Leonard Durch, “Arnavut’um, ülkeye 2005’te geldim. Uludağ Üniversitesi’nde okuyup yüksek lisans yaptım. Şimdi doktora yapıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersi öğretmenliği yapıyorum. 81 ülkeden pırıl pırıl öğrencilerimiz var. Bir hedefimiz var, iyi bir Müslüman genç yetiştirmek.” dedi.