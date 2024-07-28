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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) tüm bölümleri ile ÖSYM kılavuzunda

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), bu yıl tüm lisans bölümleriyle ÖSYM tercih kılavuzunda yer alarak 18 bölümden öğrenci kabul edebilir hale geldi. Ayrıca IUS, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yaptığı çift diploma anlaşmalarıyla öğrencilere uluslararası ve Türkiye'nin prestijli üniversitelerinden iki diploma alma imkanı sunacak.

19:31 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
IUS 2003 yılında Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş, Bosna Hersek’in ilk vakıf üniversitesidir.
IUS 2003 yılında Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş, Bosna Hersek’in ilk vakıf üniversitesidir.

Sosyal Bölümlerinin büyük çoğunluğu ve Mimarlık Bölümü ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, bu yıl Mühendislik Bölümleri ile Hukuk Fakültesi de eklenerek tüm bölümleriyle ÖSYM tercih kılavuzunda yerini aldı. Böylelikle lisans düzeyinde öğrenci kaydı yapılan 18 bölümün tamamı ÖSYM kılavuzundan öğrenci alabilir hale gelmiş oldu. ÖSYM puanı ile IUS’a yerleşen öğrenciler mezun olduklarında diplomalarına doğrudan denklik almış olacak. ÖSYM tercih kılavuzu haricinde kaydolan Türk öğrencilerinin diplomaları ise YÖK Yurtdışı Yükseköğreti̇m Di̇plomaları Tanıma ve Denkli̇k Yönetmeli̇ği̇ çerçevesinde işleme tabi tutulduktan sonra denkliklerini alacaklar.


İngilizce hazırlık sınıfı

IUS’un ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile 16 farklı program (bölüm) için yaptığı Çift Diploma anlaşmaları çerçevesinde öğrenciler bu programlara ÖSYM tercih kılavuzu ile yerleşecek ve İngilizce hazırlık okulu ile ilk iki yılı IUS’ta, son iki yılı yerleştikleri üniversitede okuyarak dört yıllık eğitimleri sonunda iki diploma almaya hak kazanacaklar. Böylece çift diploma öğrencileri hem uluslararası bir diplomaya hem de Türkiye’nin en prestijli üç üniversitesinden birisinin diplomasına sahip olacaklar. Çift diploma programından mezun olan öğrenciler de diplomalarına doğrudan denklik alacaklar. Dolayısıyla IUS ÖSYM tercih kılavuzunda bu yıl aday öğrencilere toplamda 34 farklı bölümde tercih fırsatı sunmaktadır.


Lisansüstü dersliği

 IUS 2003 yılında Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş, Bosna Hersek’in ilk vakıf üniversitesidir. 2004 yılında ilk öğrencilerini kabul eden IUS, bu yıl 20. Eğitim yıl dönümünü kutlayan genç bir üniversitedir.


Medya stüdyosu

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