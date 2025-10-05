Uluslararası toplum destek vermeli

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir. Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. İsrail’in saldırıları hemen durdurması sağlanmalıdır.” diye konuştu.