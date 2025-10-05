Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Uluslararası toplum destek vermeli

Uluslararası toplum destek vermeli

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:005/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Çelik.
Ömer Çelik.

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına verdiği kısmi ‘evet’ Ankara’da da yankı buldu.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir. Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. İsrail’in saldırıları hemen durdurması sağlanmalıdır.” diye konuştu.



#Hamas
#Gazze
#Ömer Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme biçimleri