Ümit Karan için istenen ceza belli oldu

16:3620/05/2026, Çarşamba
Eski milli futbolcu Ümit Karan
İstanbul'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkındaki iddianame tamamlandı. Karan hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapsi isteniyor

Hazırlanan iddianamede Ümit Karan'ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsi istendi. Ünlü futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Olay

Yargı süreci, 14 Ocak 2026 tarihinde Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla başladı. İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen Karan, 16 Ocak 2026 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





