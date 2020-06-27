Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ümran Menderes Ölmeden Yassıadayı görmek istiyorum
ANKARA

Ümran Menderes: Ölmeden Yassıada’yı görmek istiyorum

Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nın açılışına davet ettiğini ama salgın nedeniyle katılamadığını söyledi. Ümran Menderes, “Oraya gidenler o günleri yaşadıklarını hissediyormuş, öyle izlenim aldım. Güzel bir eser oldu. Ölmeden önce adaya gitmeyi çok arzu ediyorum” diyerek dileğini dile getirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ümran Menderes
Ümran Menderes

Eski Başbakan Adnan Menderes’in oğlu merhum Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, Yassıada kararlarını ‘yok hükmünde’ sayan teklifin TBMM’de oy birliğiyle kabulünü “Menderes ismi herkesi bir yerde birleştirdi” sözleriyle özetledi. Ümran Menderes,Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren düzenlemeyi Yeni Şafak’a değerlendirdi. Ümran Menderes şunları söyledi:

Meclis’te alınan tarihi karar sonrası oluşturulacak komisyona başvurmayacağım. Ben bu konunun maddi kısmını hiç düşünmedim. Şu an için öyle bir düşüncem yok.

KARA LEKE SİLİNDİ

Beni rahatlatan o kara lekenin silinmesi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanımız Mustafa Şentop bütün milletvekillerinin katılımıyla da kanunlaştı. Bu çok daha güzel.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası yolunda Yassıada'nın hüzünlü hikayesi
OYNAT 02:02
Demokrasi ve Özgürlükler Adası yolunda Yassıada'nın hüzünlü hikayesi
TVNET Yayın Müdür İsmail Halis, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe sonucu dönemin eski Başbakanı , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'ya, şimdiki ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na giderken yaşanılan o utanç yıllarını aktardı.


MENDERES İSMİ BİRLEŞTİRDİ

Menderes ismi herkesi bir yerde birleştirdi. El birliğiyle bu ayıp kaldırılmış oldu, bu şekilde. Beni en çok bu kısmı ilgilendiriyor.

GÜZEL BİR ESER OLDU

Sayın Cumhurbaşkanımız, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına davet ettiler. Koronavirüsten dolayı katılamadım. Katılamadığım için de ayrıca üzülüyorum. Öğrendiğim kadarıyla ada çok güzel olmuş. Temel atma töreni öncesinde hastanede yatıyordum. Hastaneden çıkar çıkmaz törene katıldım. O zaman da ‘burası aslına göre uygun bir şekilde yapılmalı ve hatıralar korunmalı’ demiştik. Okuduğum ve gidenlerden aldığım bilgiler ışığında çok güzel olmuş. Oraya gidenler o günleri yaşadıklarını hissediyorlarmış, öyle izlenim aldım. Güzel bir eser oldu. Ölmeden önce adaya gitmeyi çok arzu ediyorum.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı
GÜNDEM
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı
Abone Ol Google News
Youtube oldu Faketube

Youtube oldu Faketube

​Milyonlarca sahte hesap, like ve dislike sistemini kullanıyor.
Türk futbolunda neler oluyor?

Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol sahada oynansın, masalar ortadan kalksın!
Yetmiş iki ev karantinaya alındı

Yetmiş iki ev
karantinaya alındı

​Şanlıurfa'da tehlike giderek artıyor.
Türk ışını <br>dünyaya umut oldu

Türk ışını
dünyaya umut oldu

​Tedavi sonrası hastanın testi negatif çıktı.
Balıkesir'e <br>16 koyun gönderdi

Balıkesir'e
16 koyun gönderdi

Hayvanları telef olan Çelikel'e Beştepe'den telefon.
Beş bin polisle uygulama

Beş bin polisle uygulama

Araçlar teke tek arandı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Burak Yılmaz'ın gecesi

Burak Yılmaz'ın gecesi

​Beşiktaş-Konyaspor maçına siyah beyazlıların kaptanı damga vurdu.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Dünya genelinde sayılar yükselmeye devam ediyor.
FETÖ'nün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.