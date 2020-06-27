Ümran Menderes: Ölmeden Yassıada’yı görmek istiyorum

Eski Başbakan Adnan Menderes’in oğlu merhum Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, Yassıada kararlarını ‘yok hükmünde’ sayan teklifin TBMM’de oy birliğiyle kabulünü “Menderes ismi herkesi bir yerde birleştirdi” sözleriyle özetledi. Ümran Menderes,Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren düzenlemeyi Yeni Şafak’a değerlendirdi. Ümran Menderes şunları söyledi:

Meclis’te alınan tarihi karar sonrası oluşturulacak komisyona başvurmayacağım. Ben bu konunun maddi kısmını hiç düşünmedim. Şu an için öyle bir düşüncem yok.

KARA LEKE SİLİNDİ

Beni rahatlatan o kara lekenin silinmesi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanımız Mustafa Şentop bütün milletvekillerinin katılımıyla da kanunlaştı. Bu çok daha güzel.

OYNAT 02:02 Demokrasi ve Özgürlükler Adası yolunda Yassıada'nın hüzünlü hikayesi TVNET Yayın Müdür İsmail Halis, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe sonucu dönemin eski Başbakanı Adnan Menderes , Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'ya, şimdiki ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na giderken yaşanılan o utanç yıllarını aktardı.

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MENDERES İSMİ BİRLEŞTİRDİ

Menderes ismi herkesi bir yerde birleştirdi. El birliğiyle bu ayıp kaldırılmış oldu, bu şekilde. Beni en çok bu kısmı ilgilendiriyor.

GÜZEL BİR ESER OLDU

Sayın Cumhurbaşkanımız, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına davet ettiler. Koronavirüsten dolayı katılamadım. Katılamadığım için de ayrıca üzülüyorum. Öğrendiğim kadarıyla ada çok güzel olmuş. Temel atma töreni öncesinde hastanede yatıyordum. Hastaneden çıkar çıkmaz törene katıldım. O zaman da ‘burası aslına göre uygun bir şekilde yapılmalı ve hatıralar korunmalı’ demiştik. Okuduğum ve gidenlerden aldığım bilgiler ışığında çok güzel olmuş. Oraya gidenler o günleri yaşadıklarını hissediyorlarmış, öyle izlenim aldım. Güzel bir eser oldu. Ölmeden önce adaya gitmeyi çok arzu ediyorum.

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