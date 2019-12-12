Ümraniye'de okul yakınındaki bakkalda satılan 'şırınga çikolatalar' toplatıldı

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, 9 gün önce boğazına kaçtığı iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle öldü. İki çocuğun ölümü sonrası okul kantinleri ve okulların yakınlarındaki bakkallarda denetimler artırıldı.

GÜNDEM Şırınga çikolata firmasının müdürü ilk kez konuştu: Adli Tıp raporunu bekliyoruz

Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.

Zabıta ekipleri kantinleri ve bakkalları denetledi

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu, İnkılap İlkokulu, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu kantinleriyle, okullara yakın bulunan bakkal ve kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığı araştırılırken diğer ürünler de incelendi. Kantinlerin ruhsatları da kontrol edildi.

GÜNDEM Şırıngalı çikolata öldürdü

"Özellikle aradığımız şırınga çikolata ve benzeri ürünler"

Zabıta memuru Gülali Sürgün, kantin ve bakkallarda gerçekleştirilen denetimle ilgili, "Tüm okul ve kantinleri denetliyoruz. O ürünü bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Gerekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradığımız 'şırınga çikolata' ve buna benzer oyuncak türü çikolata, şekerler. Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz" dedi.

Şırınga çikolata

"Daha önce şırınga çikolata yedim"

Denetimin yapıldığı bir okuldaki öğrenci daha önce bakkaldan aldığı şırınga çikolatayı yediğini ifade ederek, "Bakkaldan almıştım. Kapağını açınca içinde jelatin var. Jelatini çıkardıktan sonra şırıngasına bastırdığında boğazına takılabiliyor" diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

"Denetimlerin artırılması gerekiyor"

Veli Ercan Ede, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Denetimlerin artırılması gerekiyor. İki çocuğumuz vefat etti. Bunun bu zamana kadar yapılması gerekiyordu. Denetimlerin kantinlerde yeteri kadar yapıldığını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Bakkalda satılan şırınga çikolatalar toplatıldı

Ümraniye'de gerçekleştirilen denetim sırasında okul yakınında bulunan bir bakkala giren ekipler 'şırınga çikolata' satışı yapıldığını tespit etti. Bakkalın ruhsatı incelenirken, şırınga çikolatalar yapılan yasal işlem sonrası yediemine götürüldü. Zabıta müdürlüğü ekipleri, satışın yapıldığı yer hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceğini belirtti.

Slime oyun hamuru için de işlem yapıldı

Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında bir okulun karşısında bulunan kırtasiyede satılan 'slime oyun hamuru' hakkında da yasal işlem yaptı. Satışının zararlı olduğu gerekçesiyle hamurlar toplanarak yediemine götürüldü.