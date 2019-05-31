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Ümraniye'de otomobil otobüse çarptı

Ümraniye'de otomobil otobüse çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Ümraniye TEM bağlantı yolunda bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA DHA
Ümraniye'de trafik kazası
Ümraniye'de trafik kazası

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

AA
Ümraniye'de kazaya karışan araç

Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.

DHA
Ümraniye'de devrilen otobüs

Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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