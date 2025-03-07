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Üniversite öğrencileri AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e misafir oldu

Üniversite öğrencileri AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e misafir oldu

15:017/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ramazan programı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bir grup üniversite öğrencisini evinde ağırladı.
Ramazan programı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bir grup üniversite öğrencisini evinde ağırladı.

AK Parti İstanbul il başkanlığı Ramazan programlarına bu yıl bir yenisini daha ekledi. Teşkilat olarak Ramazan ayını dolu dolu geçireceklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir program kapsamında bir grup üniversite öğrencisini evinde ağırladı.

AK Parti İstanbul il başkanlığının, kadın kollarının, gençlik kollarının ve ilçe teşkilatlarının her yıl düzenlediği
"İftara 5 Kala İftariyelik Dağıtımı, Vefa İftarı, Daima Genç Sahur Programları"
gibi birbirinden farklı Ramazan programlarına bu yıl
"Gönlüm de Açık Kapım da"
mottosuyla bir yenisi daha ekledi.

Buna göre AK Parti İstanbul il teşkilatları her hafta yurtlarda ve evlerde kalan bir grup üniversite öğrencisini hanelerinde misafir ediyor. Gençleri aynı masa etrafında toplama, kaynaştırma ve kardeşlik duygularını pekiştirme amacıyla yapılan bu çalışma ayrıca evinden uzak üniversiteli gençlere sıcak bir aile ortamında iftar yapma imkanı sunuyor.



"Bu kadim şehrin insanlarının gönül rızasına talibiz"


Program kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bir grup üniversite öğrencisini evinde misafir etti.


"İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören genç kardeşlerimiz hanemize şeref verdiler. İyi ki geldiniz gençler."
notuyla sosyal medya hesabından samimi bir fotoğraf karesi paylaşan Özdemir, yaptığı başka bir paylaşımında
"Kapıları çalmak yetmez, eşikleri aşındıracağız. Biz her şeyden önce, bu kadim şehrin insanlarının gönül rızasına talibiz."
ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin gelenekselleşen Ramazan programlarına bundan sonra eklenecek olan “Gönlüm de Açık Kapım da” programı partinin vazgeçilmez bir faaliyeti olacak gibi duruyor.




#AK Parti
#Ramazan
#Abdullah Özdemir

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