Üniversite öğrencileri AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e misafir oldu

Buna göre AK Parti İstanbul il teşkilatları her hafta yurtlarda ve evlerde kalan bir grup üniversite öğrencisini hanelerinde misafir ediyor. Gençleri aynı masa etrafında toplama, kaynaştırma ve kardeşlik duygularını pekiştirme amacıyla yapılan bu çalışma ayrıca evinden uzak üniversiteli gençlere sıcak bir aile ortamında iftar yapma imkanı sunuyor.