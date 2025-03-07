Üniversite öğrencileri AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e misafir oldu

AK Parti İstanbul il başkanlığı Ramazan programlarına bu yıl bir yenisini daha ekledi. Teşkilat olarak Ramazan ayını dolu dolu geçireceklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir program kapsamında bir grup üniversite öğrencisini evinde ağırladı.
Buna göre AK Parti İstanbul il teşkilatları her hafta yurtlarda ve evlerde kalan bir grup üniversite öğrencisini hanelerinde misafir ediyor. Gençleri aynı masa etrafında toplama, kaynaştırma ve kardeşlik duygularını pekiştirme amacıyla yapılan bu çalışma ayrıca evinden uzak üniversiteli gençlere sıcak bir aile ortamında iftar yapma imkanı sunuyor.
"Bu kadim şehrin insanlarının gönül rızasına talibiz"
Program kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bir grup üniversite öğrencisini evinde misafir etti.
AK Parti’nin gelenekselleşen Ramazan programlarına bundan sonra eklenecek olan “Gönlüm de Açık Kapım da” programı partinin vazgeçilmez bir faaliyeti olacak gibi duruyor.